Emilio Osorio terminó en el hospital y pidió a sus fans "que no se excedan en lo que hacen"

Este viernes 11 de junio Emilio Osorio ya se encuentra sano y de vuelta en las grabaciones de 'Qué le pasa a mi familia?', pero los últimos días días estuvo hospitalizado.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde compartió una foto desde la cama de un hospital.

"Tranquilidad, ya todo está bien. No voy a entrar en detalle, sólo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están, son tu familia, con la que naciste y la que se volvió. Les mando mucho amor.Gracias pa y ma".

En la historias de su Instagram, el carismático joven comentó:

"La había pasado muy mal, nada más quería agradecerle a las personas que se preocuparon, lo importante es que ya estoy bien y el mensaje simplemente era para que se cuiden y no se excedan en lo que hacen".

En tanto, en entrevista para Televisa Espectáculos, detalló que todo se debió a un fuerte dolor abdominal, por lo que estuvo 2 días en el hospital.

"Me inyectaron y no se me quitó, entonces decidimos ir al hospital; ahí, con intravenosas y estudios sanguíneos, y muchos antibióticos", finalmente mejoró.

