Emilio Azcárraga revela en Twitter la verdadera razón del enojo de Eugenio Derbez

Emilio Azcárraga respondió a Eugenio Derbez a través de un mensaje de twitter en el que le dijo que antes de decir que Televisa lo tiene vetado, le pregunte a él directamente.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa escribió un mensaje en el que, con humor y utilizando las propias frases de los personajes de Eugenio, aclaró que no existe un veto al comediante.

"Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista", escribió Azcárraga, quien acompañó el texto de un video en el que efectivamente el comediante es entrevistado por Paola Rojas para el noticiario "Al Aire", con Paola Rojas.

Derbez ha asegurado que la televisora lo vetó por su postura respecto al Tren Maya, que ha provocado polémica por el trazo de uno de sus tramos. Hay un movimiento de activistas y artistas que están en contra de ese tramo por considerar que atenta contra Sac Actun, el sistema de cuevas sumergidas más grande del mundo.

Derbez forma parte de ese movimiento e incluso hubo la propuesta de reunirse con el gobierno de México para discutir su postura.

Emilio Azcárraga, en su cuenta de twitter, también respondió con un video sobre la cobertura que Televisa le ha dado a ese tema, lo que desmonta los dichos de Eugenio.

"Y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra", escribió el empresario en alusión a otro de los personajes de Derbez, Julio Esteban, astrólogo que terminaba su sketches con esa frase.

En un tercer mensaje, Azcárraga escribió:

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo".

El mensaje está acompañado de una foto del Súper Portero, personaje de Eugenio que se hizo famoso por decir esa frase.