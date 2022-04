Ema Pulido vuelve en 'Las estrellas bailan en Hoy' tras duro golpe: "El COVID me arrebató todo"

Una de las academias de danza más reconocidas de México ha sido el Estudio de Ema Pulido, donde se formaron profesionales del baile por casi 45 años, y que recientemente, debido a la pandemia, tuvo que cerrar sus puertas de manera definitiva. La maestra Pulido, a quien pronto veremos de nuevo como juez de Las estrellas bailan en Hoy, nos contó acerca de esta difícil decisión y sus planes a futuro.

¿Cómo se siente de estar de vuelta en la televisión? Muy emocionada, porque desde chavita, como de 17 o 18 años, he trabajado en Televisa como bailarina y coreógrafa. Realmente esta ha sido mi casa desde un principio, y un lugar muy importante para mí y mi carrera, porque gracias a la televisión he podido también hacer un buen trabajo dentro de la docencia.

"Las escuelas de danza sí son muy nobles, pero uno no tiene subsidios; formar profesionales es muy bello, pero también es muy caro, y gracias a la televisión he podido realizar muchos sueños.

¿De qué manera enfrentó la pandemia al frente de su escuela? Me quise creer más fuerte que el COVID y quise mantener mi escuela con mis empleados, mis maestros, mis alumnos, pero fue materialmente imposible. La pandemia acabó con mi escuela completamente... Fue muy difícil, primero desocupar las instalaciones a punto de cumplir 45 de años de existencia, y luego enfrentar todo lo demás.

¿Qué sucedió? Por intentar mantener mi escuela viva, me metí en muchos problemas económicos. Luego vinieron unos problemas familiares (sufrió la muerte de dos hermanos y de colaboradores cercanos debido al virus), y fueron tiempos difíciles para mí, igual que para todo el mundo... Pero no fui la única, y finalmente, todo esto que pasa, aunque pueda parecer terrible, yo pienso que es todo lo contrario. Agradezco que por muchos años se hizo una labor muy grande con la escuela, pero es tiempo de pasar a otra etapa, y eso nos lo va marcando la vida misma.

¿Por qué lo dice? Porque todo lo que va sucediendo, incluyendo lo terrible que pudimos haber pasado todos durante el COVID, creo que fue para darnos un aventón hacia arriba. Si tú quieres, claro, porque si prefieres seguir llorando, las cosas por supuesto que no van a mejorar... Pienso que debemos seguir hacia adelante, con amor a tu trabajo, con amor hacia lo que eres, y aprender a reinventarte todo el tiempo.

¿Qué planes tiene ahora? Reinventarme. Tengo muchos planes en mi cabeza, y aunque muchos amigos me dicen que abra otra vez la escuela, ¡ni loca lo haría!

¿Por qué? Fue una etapa muy padre, se hicieron muchas cosas, pude sostener una escuela casi sin ningún apoyo del Gobierno, pude realizarme, pero todo eso es algo que ahí se quedó... Ahora voy hacia otra etapa en la que me gustaría mucho ser coach, enseñar de manera personalizada a todo aquel que le interese, pero sin la presión de llevar a cien alumnos al mismo tiempo. También me muero de ganas por volver a trabajar en espectáculos, montar coreografías, trabajar con bailarines, todo eso que yo he hecho desde el principio. Eso es lo que quisiera hacer el resto de mi vida.

¿Anímicamente cómo está? Muy feliz en esta nueva época que voy empezando, y me encanta que el primer proyecto importante sea esta competencia.

¿Económicamente ya se pudo recuperar? Creo que nadie nos hemos recuperado totalmente de los estragos que dejó la pandemia. Todos estamos en esa lucha diaria, pero finalmente agradezco, porque estamos vivos, tenemos trabajo y estamos haciendo lo que nos gusta... Sólo por eso, no tengo palabras para agradecer a Dios todos los días. Imagínense que me estuviera lamentando todavía por lo que pasó con mi escuela; pues no, estoy muy contenta, entiendo que siempre hay altas y bajas, todos son círculos que se abren y se cierran, así que no tengo de qué quejarme, al contrario, ¡vamos hacia adelante todos!