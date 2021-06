Elvira Monsell y otros actores alzan la voz: "Te dan trabajo según cuántos seguidores tengas"

Si eres amante de las telenovelas seguramente recordarás a Elvira Monsell en grandes producciones como 'Mundo de juguete', 'La indomable', 'Amor en silencio', 'Rosalinda' y 'Se busca un hombre'.

Hace un par de años la vimos en una participación especial en 'Por amar sin ley', pero sus fans se preguntaban por qué no ha vuelto a trabajar.

Así que decidió grabar un video para dar explicaciones, y de paso reveló algo "muy triste" que le ocurre a los actores:

"Pasa una cosa triste en el medio: Te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas; no importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no. Lo importante es cuántos seguidores tengas".

"Esto de las redes sociales a mí no se me da. Espero algún día haya un productor que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera y porque tengo 4 mil y pico de seguidores, y no los 100 mil o 2 millones que ellos piden".



En los comentarios de su video resaltaron opiniones de otros famosos, que alzaron la voz sobre dicha situación, referente a la popularidad en redes sociales:

Fernando Ciangherotti: "Así las cosas prima, y ni para donde hacerse, todo esta muy raro. Te quiero".

Mayra Rojas también anotó: "Y eres una tremenda actriz!! Es nefasto lo que sucede con eso de los seguidores querida!!"

Iliana Fox reiteró: "Es la purísima y triste verdad".

El periodista Alex Kaffie hizo eco de las declaraciones de la actriz, por lo que Elvira le agradeció con un video, donde aclaró que ningún productor le ha dicho directamente que no la contrata por no tener suficientes seguidores.

"Sin embargo hablé con dos productoras amigas mías, y una me dijo que requerían que tuviera, por lo menos, 100 mil (seguidores), y otra me dijo que no, que ya son 2 millones.

También hablé con actores amigos míos y me dijeron que eso aplica para la gente joven. Entonces no sé cuál es la realidad, obviamente sé que existe, sé que está pasando y es muy triste".

