Elvira Monsell alzó la voz, y aún con 40 mil seguidores, ¡ya tuvo una audición!

Después de revelar que no trabaja en telenovelas porque ya no la buscan por su cantidad de seguidores en redes sociales, Elvira Monsell tiene buenas noticias.

La actriz a quien recordarás por telenovelas como 'Amor en silencio' y 'Rosalinda', alzó la voz en Instagram al responder a sus seguidores sobre el porqué no tiene trabajo.

"Pasa una cosa triste en el medio: Te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas; no importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no. Lo importante es cuántos seguidores tengas".