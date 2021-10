Elsa Aguirre, a sus 91 años, contará su vida en un libro y lanzará un disco

La primera actriz Elsa Aguirre recién cumplió 91 años de edad y lo sigue celebrando de diversas maneras: primero, lanzando un libro biográfico, un disco y viviendo al máximo el tiempo que Dios le permita estar. TVyNovelas pudo platicar con ella, y nos abrió su corazón y anécdotas sobre sus 70 años de historia ante las cámaras.

Doña Elsa, usted es considerada una leyenda de la Época de Oro del cine… (Risas.) Yo me siento bien con la vida que he vivido, estoy feliz.

¿Qué le falta en la vida? Estoy lista y preparada para lo que sigue. No hay temor ni miedo. No pienso en lo que quisiera, sino en lo que estoy viviendo cada momento. Escuché durante mucho tiempo que hay que vivir el aquí y el ahora, y eso es lo que estoy viviendo. Tengo que hacerlo, porque así todo se dispone.

¿Se siente sola? ¡No, estoy acompañada siempre! Tengo toda la atención y apoyo de mi familia. A esta edad, lo único que necesito es apoyo, y lo tengo en todos los aspectos.

¿Cuál es su pasatiempo ahora? A mis 91 años de edad he leído tantos libros. En mi juventud no se me dio la lectura, tampoco de niña; sin embargo, hace tiempo me dio por hacerlo. Incluso me acabé los ojos haciéndolo.

¿Perdió la vista? ¡Ay no, para nada! Tengo la vista muy cansada, y el oftalmólogo me dijo que no me voy a quedar ciega; sí veo, pero se me dificulta ver de cerca. De lejos veo muy bien. También tengo un problema en los oídos y ya me compré un aparato, según los doctores, de los más buenos, pero la verdad es que ni me lo pongo, porque a veces me molesta la oreja (risas). Sólo me lo pongo cuando quiero escuchar algo bien.

¿Ya dejó el mundo artístico atrás? Acabo de grabar un disco, ¡es un proyecto muy bonito! El sencillo es Contigo aprendí, de Armando Manzanero. No lo hice por satisfacción propia, sino por las ganas de compartir. Todo lo que se me da ahora lo estoy recibiendo con mucho cariño. Pronto tendrás más noticias al respecto.

¿Cuándo nos contará todos los detalles de su vida? Eso pronto lo sabrán, porque acabo de terminar de escribir mi libro, el cual sale a finales de este año. Nunca se me había ocurrido escribir sobre mi vida, pero las cosas llegan en el momento preciso. Así que a mi edad, contaré todo lo que he recorrido y realizado. Ahí estarán todas mis experiencias.

¿Cómo se le ocurrió? A partir de la pandemia surgió el proyecto. Una recopilación de mi vida desde chica, de mi familia, de lo que ocurría en mi época, mis inicios como actriz y de mis amores. ¡Tengo que hablar de todo!

¿Como de quién se enamoró? Nada más le digo que mi amor imposible fue Ignacio López Tarso. También tuve mucha atracción con Luis Aguilar, y más aún con Pedro Infante, pero fueron imposibles porque hasta ahí quedó nada más.

¿Se quedó con las ganas de besar a alguno? ¡Ninguno!

¿Siempre quiso ser artista? ¡La verdad, no! Tampoco quise ser famosa ni tener dinero, pero todo me llegó. Mi mamá me llevó a un concurso y resulté triunfadora, me gané 300 pesos y ahí comenzó todo.

¿Fue difícil esa época? Sí, claro, por mi carácter. Cuando comencé me tardaba mucho en aprenderme mis textos y había muchos cortes por parte del director, así que yo decía: “trágame tierra”, y me quería ir a mi casa, pero fue un año después que Julio Bracho me llevó de nuevo a este medio. Y ya me desenvolví mejor, pero ¡todos los detalles vendrán en mi libro!

