Elon Musk lleva apenas un día como dueño de Twitter pero Bobby Pulido ya le pidió algo

Uno de los proyectos más importantes (y polémicos) de Elon Musk ahora que se ha concretado su adquisición de Twitter es la libertad de expresión. El multimillonario ha escrito (en Twitter obviamente) que espera que incluso sus peores críticos permanezcan en Twitter porque “eso es lo que significa libertad de expresión”.

Esas palabras parecen apuntar hacia las restricciones de algunas cuentas como la de Donald Trump, que fue sacado de la red social por sus comentarios polémicos.

Pero más allá de esa discusión sobre democracia, en México hay algunos famosos que han aprovechado la llegada de Elon para dirigirse a él y han utilizado Twitter como si se tratara de un buzón de sugerencias.

Es el caso de Bobby Pulido, el cantante de regional mexicano que se caracteriza por tener un sentido del humor ácido y que lo comparte en la red social.

El intérprete de “El desvelado” no tiene verificación en su cuenta (la palomita azul, como se le conoce coloquialmente) porque la perdió precisamente debido a que suele utilizar palabras altisonantes en sus mensajes y también porque le gusta responder a las polémicas de sus fans y detractores.

Así que ahora que Twitter estrena dueño, Pulido no quiso dejar pasar la oportunidad para escribir una petición para el multimillonario. Eso sí lo hizo en espnaglish:

“Hola Elon Musk, can you retornation my verification to me please?”

Sus seguidores aprovecharon para recordar que le quitaron la verificación “por peleonero” y se hicieron eco de la petición de que le devuelvan su verificación.

“Solo porque se lo pediste en inglish y en el día de tu beerday, te lo va a conceder”, escribió una fan.

Otro seguidor le aconsejó abrir su petición en una plataforma para conseguir firmas y que Elon Musk le cumpla su deseo.

