"Ellos le dispararon": Papá de Octavio Ocaña culpa a la policía y advierte que buscará justicia

Lejos está por terminarse el caso de Octavio Ocaña, pues su padre no se piensa detener hasta obtener justicia del que, según él, fue un asesinato a manos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli.

Después de enterrar a su hijo en Tabasco, el señor Octavio Pérez habló con Gustavo Adolfo Infante y sostuvo que la versión oficial es un invento de las autoridades para encubrir que los policías dispararon contra su hijo.

Por si fuera poco, basado en una mancha de sangre que se ve en el pavimento en algunos videos, asegura que los policías sacaron a su hijo, herido, del vehículo, pero al ver que se trataba del actor, decidieron volver a subirlo a la camioneta y 'sembrarle' la pistola en la mano.

Eso sí, admitió que Octavio Ocaña sí portaba una pistola, y que la tenía para protegerse, precisamente, de policías como los que habrían ultimado su vida.

"Ellos sembraron todo esto, pero se metieron con la persona equivocada y lo van a pagar muy caro, desde arriba hasta abajo, quien caiga. Se tiene que hacer justicia, y espero que se haga legal, porque ilegal lo puedo hacer con mis propias manos", dijo el señor.

"Ellos le dispararon, encuentran la pistola y se la ponen en la mano. Esa es la versión que me dio su acompañante, a él lo hicieron firmar, después de que lo torturaron, que Octavio se disparó, pero antes de eso le dijeron 'tú vas a decir cabrón que tú le disparaste'. Entonces ayer que salió, me dijo 'perdóname, tuve que firmar'".

Aseguró: "Fueron a limpiar todo. La sangre es de mi hijo, se ve que lo bajaron y cuando vieron quién era, lo volvieron a subir y le montaron el arma, eso es todo es muy fácil".

Rechazó que puedan exhumar a Octavio para seguir con la investigación: "A mi hijo lo quería ver enterito, no lo iba a despedazar como lo hicieron ellos. Yo quería ver a mi niño bonito y vestido. No hay nada qué investigar, mi hijo no es ningún experimento. A mí no me interesa lo que digan ellos. La verdad la sabemos todos, todos los mexicanos. Está claro. Si ellos dicen que mi hijo es culpable, que lo digan".

"Ni siquiera hablaron a la ambulancia, mi hijo ya iba muerto cuando llegó la ambulancia como después de una hora, mi hijo ya iba muerto, que no se hagan pendejos. A mí el cuerpo me lo entregaron a las 5 de la mañana.

Se las apliqué, así de fácil. Querían el cuerpo para experimentar... Están idiotas, no lo iba a permitir", sostuvo.

El señor Octavio Pérez solicitará ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir justicia: "Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron. No me voy a quedar parado, para que lo sepan esa gente, parado no me pienso quedar, esto no se acaba aquí, esto inicia aquí".

