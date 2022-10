"Ella me fue infiel": Cristian Zuárez acusa a Laura Bozzo y la llama "patética"

Cristian Zuárez tenía 25 años cuando comenzó su relación amorosa con Laura Bozzo, quien es 24 años mayor que el cantante argentino. En 2017, tras 17 años como pareja, anunciaron oficialmente su ruptura.

Cuando se conocieron, en el 2000, Cristian Zuárez era vocalista del grupo Complot, mientras que ella era una de las principales figuras de la televisión peruana. Si bien se mantuvieron juntos largo tiempo, al separarse, ambos protagonizaron varios escándalos mediáticos, ya que se acusaron de haber sido mutuamente infieles, entre otras linduras.

Ahora que dicen que a la popular “señorita Laura” nadie la soporta, su ex le echa más leña al fuego a través de nuestras páginas: “¿En algún momento de mi relación con ella la vieron tan patética? Nunca la había visto así. Yo fui el que le cuidaba el rating, los programas... Cuidaba de ella. Eso es lo que le está afectando a ella, que no tiene un timón, alguien que le maneje el barco. Es un mono con una ametralladora, ¡no sabe para dónde ir! La gente pensará que yo no hacía nada, pero lo que hacía era cuidarla.

"En el libro voy a hablar tanto de las infidelidades de Laura Bozzo como de las mías. Ella me fue infiel, lo contó y por eso me atrevo a contarlo también”.

Con la residencia americana, Cristian Zuárez ha podido cristalizar algunos sueños en Estados Unidos. “Tengo nuevos emprendimientos, entre ellos una empresa de botes; estoy felizmente casado con Adriana Amiel, trabajamos mucho con el turismo, eventos privados. También me he vuelto a subir al escenario después de mucho tiempo en el que no estaba haciendo nada por la pandemia; fueron dos años que estuvimos parados y ahora retomo las actividades con todo esto. La verdad es que estoy feliz de estar de nuevo tanto arriba del escenario como trabajando con los botes”, nos comparte quien alguna vez fuera la mano derecho de la conductora.

“TENER OTRO HIJO NO ME QUITA EL SUEÑO”

Hace cinco años, dejó México para buscar nuevos horizontes después de su separación de Laura. “Al dejar el país estuve en un reality show realizado en Perú, luego me fui a Argentina, y al ver que no se prestaban las posibilidades para hacer algo de música, porque el ambiente había cambiado mucho, emigré para Estados Unidos y empecé de nuevo. Con Adriana me casé hace cuatro años. Ella es la otra parte de mí, somos dos personas que, después de conocernos por mucho tiempo, hicimos un click impresionante. El amor nos llevó a estar donde estamos hoy, ya formalizados, haciendo una familia, con la convivencia y todo lo que eso conlleva, siendo felices”.

Los planes de tener un hijo parecen no convencer del todo a Cristian. “Buscamos niño, no importa que no podamos, pero lo seguimos buscando. Todos los días estamos en la tarea, lo que pasa es que ella tiene tres hijos y yo tengo una, que es Macarena, de 26 años. Entonces no es algo que nos quite el sueño; o sea, tenemos sobrinos que sentimos como nuestros, por lo tanto, no es que sea un pendiente. Mi hija vive en Argentina, es jefa de recursos humanos y le va muy bien. Tengo también dos perros, ya bastante sufro con ellos, imagínense con dos niños. Siento que hay edad para todo y a mis 47 años no estoy como para volver a ser papá. Es volver a comenzar de cero, pero a mí no es algo que me mate estar llevándolo al colegio o esperarlo en las fiestas”.

