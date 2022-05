Elizabeth Álvarez nos cuenta qué la hizo volver a las telenovelas en 'La Herencia'

Dejar a sus mellizos en casa era una de las principales preocupaciones de Elizabeth Álvarez a la hora de aceptar un proyecto en televisión. Pero, en el fondo, la villana de La herencia sabía que contaba con la mejor ayuda de todas: la de su marido, Jorge Salinas, quien la animó para que aceptara este personaje, pues le garantizaba que todo estaría bajo control en el hogar. La intérprete de Deborah Portillo nos confiesa qué fue lo que la hizo volver a las novelas y a qué se dedicó durante el tiempo que estuvo ausente de la pantalla chica.

¿Cuál fue el motivo que te hizo regresar a las telenovelas? Son varios factores; primero, la historia, segundo, quién la producía. Y bueno, también me enamoré del personaje; desde el principio sentí ese feeling que debe haber al leerlo y al construirlo. Parece como mágico que cuando encontré el proyecto todo se unió a mi favor. Cuando algo es para ti, no hay nada que se interponga en el camino.

¿No hubo antes un personaje que te atrapara como Deborah? Había leído otras historias, se me habían dado otras oportunidades laborales, muy buenos personajes, pero las cosas no se daban, bien sea por uno o cualquier motivo. Algo pasaba que no se concretaba, tenía que ver con los tiempos, o quizá yo ya tenía unas campañas con otros trabajos que no pudimos coordinar. El hecho es que no nos veíamos favorecidos. El hubiera no existe, y lo importante es que aquí se dio todo para poder regresar. Eso me hizo sentir muy contenta porque era como un regalo de Dios, los tiempos coincidieron, Jorge (Salinas) estaba terminando un proyecto cuando yo iba a empezar, entonces eso me dio una tranquilidad enorme. Aparte, ya mis hijos se comunican conmigo, me marcan al celular, se expresan, ya leen, ya escriben, y eso como mamá es muy importante, sentirte segura, saber que vas a trabajar y que todo está bien en casa.

Entonces, ¿este tiempo te sirvió para dedicarte más a tus niños? Definitivamente, es una etapa de desarrollo, de crecimiento, de experiencias, de momentos que guardaré siempre en mi mente. Es que una como mamá siempre quiere estar todo el tiempo con sus hijos, pero yo soy una mujer profesional, siempre he trabajado, y aunque no estaba haciendo un proyecto al cien por ciento, estaba en mis otros pendientes, cocinando en mi canal de YouTube, trabajando con varias empresas y haciendo lo mío de otra forma. Yo no he dejado de trabajar, aunque sí admito que traté de que los tiempos coincidieran con los de mis hijos.

¿Tuvo que ver Jorge en tu decisión de aceptar este proyecto? Bueno, cuando él veía que yo estaba leyendo los primeros libretos, sabía que lo estaba disfrutando porque me reía. Yo le platicaba que era oro, que estaba tan bien delineado, tan bien estructurado. Eso lo valoraba muchísimo y tenía que compartírselo a mi esposo, mi pareja, mi colega, y me decía que yo contaba con todo su apoyo, que él hacía todo lo que fuera para ayudarme y para que me sintiera tranquila. Él insiste en que en casa me extrañan mucho, en que nada es igual sin mí, pero lo ha hecho muy bien.

Ahora, ¿qué te dice la gente en la calle sobre la novela? Ay, me dicen que qué bueno que regresé, que es un personaje increíble. La gente ha sido muy cariñosa, me ha recibido muy bien y hasta espera más fechorías de Deborah. En definitiva, todos los comentarios son positivos, aunque cuando los haya negativos escucharé muy atenta, porque para mí es muy importante la opinión y las emociones que provoca un personaje. En las redes me han tratado bien, les divierte esta mujer; no quiero decir halagos míos, pero ahí está el resultado, lo pueden constatar.