Eleazar Gómez reaparece en TV y se molesta cuando le preguntan del pasado

En libertad condicional, Eleazar Gómez reapareció en televisión para promover su faceta musical, pero para nada le gustó que le preguntaran sobre si se arrepiente del pasado.

En el programa 'Hoy día', donde Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, le preguntó sobre su estancia en prisión. "Siempre he pensado que la mente es poderosa. Yo hacía ejercicio, la verdad, muy tranquilo", dijo sobre los casi 5 meses en los que estuvo en prisión preventiva.

Pero cuando Stephanie le preguntó si se arrepentía sus acciones, Eleazar de inmediato se mostró incómodo:

"No vengo a hablar del pasado, creo que a partir de ahorita es como empezar de cero", sentenció.

Ante la insistencia del tema, Gómez dijo: "Todo tipo de persona tiene que encontrar un equilibrio en su mente para poder superar cualquier tipo de circunstancia adversa. Cuando todo está bien, no hay un reto".

Sobre las críticas del público, aseguró: "No tengo nada qué decirles, mi trabajo siempre ha sido para toda la gente. Somos figuras públicas y debemos saber y adoptar una responsabilidad de saber que la gente puede opinar y expresarse".

Eso sí, presumió que varios productores le han hablado para ofrecerle trabajo: "Estoy agradecido, me han estado buscando para televisión, teatro y cine, pero ahorita me quiero enfocar en mi sencillo y mi álbum porque el sencillo 'De Cero' es una probadita de lo que viene".

Y por si fuera poco, Eleazar compartió su anhelo: "La familia es lo más importante, uno de mis más grandes metas es ser padre. Qué más hermoso para un ser humano que poder dar vida, y claro, es uno de mis más grandes sueños formar una familia, ser padre".

Tefi Valenzuela firme en denuncia contra Eleazar 'N'

Y es que después de golpear a su ex novia, Tefi Valenzuela, situación que él admitió ante un juez, Eleazar quiere retomar su carrera, aunque no hay que olvidar que durante 3 años deberá seguir reglas a las que se comprometió.

Dichos compromisos incluyen el pago de 420 mil pesos por la reparación del daño a Tefi Valenzuela, no acercarse a su ex novia, ofrecer una disculpa pública, no mudarse de casa, acudir a firmar trimestralmente a las oficinas de la Fiscalía, así como someterse a tratamiento psicológico hasta 2024.

