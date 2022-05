Eleazar Gómez presume reloj carísimo... ¡pero es pirata y ni funciona!

Eleazar Gómez presumió su joya, aunque nos percatamos de que es apócrifa y, encima de todo, ni la hora daba

En la conferencia de prensa donde Eleazar Gómez presentó su nuevo sencillo, BBsame, y anunció que retomará su carrera actoral con el monólogo El árbol de la vida, nos percatamos de que portaba un reloj, aparentemente de la marca Rolex, y que a simple vista podría pensarse que es un modelo Datejust, uno de los más reconocidos de la firma suiza y cuyo valor va de 300 mil hasta más de 600 mil pesos. Sin embargo, tras analizar la pieza a fondo y realizarle un acercamiento, nos dimos cuenta de que el reloj es apócrifo, pues no es de oro; se observa un craquelado y una coloratura negra en el bisel estriado (la parte que rodea la esfera), además, en la parte del brazalete hay una decoloración que deja ver tonalidades verdes, lo cual deja de manifiesto que no se trata de oro, ya que este metal precioso no se ennegrece ni cambia de color.

SU RELOJ NO APARECE EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA FIRMA SUECA Además, en la página oficial de Rolex no hay ningún modelo que corresponda con el que él trae, el más cercano es el Datejust 41, pero éste no viene completamente en oro amarillo, sino en acero y oro amarillo; el que coincide con ser totalmente en oro amarillo es el Lady-Datejust, que es para mujer, pero no es de 41 mm, sino de 28 mm; en ambos casos, las esferas (o carátulas) no coinciden del todo con la del reloj de Eleazar. Cabe mencionar que el número de carátulas de Rolex es finito, y entre todas las que se encuentran en la página oficial, no hay ninguna que coincida con la del reloj del artista.

Así que, por donde se le vea, el reloj de Eleazar no es un auténtico Rolex. Pero el asunto no quedó ahí; a lo largo de toda la conferencia, que inició pasadas las 6 de la tarde, nos percatamos de que el reloj siempre marcó la misma hora, 16 minutos antes de las 11, ni siquiera se movió el segundero, por lo que nos dimos cuenta de que el reloj tampoco funcionaba. Eleazar sólo lo usó para dar la finta a todos los presentes de que usaba un reloj de lujo.

¿Y cómo se encuentra Eleazar?

Él mismo dijo que retomar su carrera ha sido un proceso difícil: “Por supuesto que me afecta y que a veces llego a sentir tristeza, por esos momentos en los que de alguna manera sí se puede estar viendo afectada mi imagen por lo que siguen diciendo, pero creo que las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado; siempre hay que seguir adelante, porque somos guerreros y debemos seguir adelante, pase lo que pase, echándole ganas”.

Además, comentó que continúa en terapia psicológica: “Seguimos con las terapias y muy bien; creo que todas las personas es bueno que las tomemos, creo que nos ayudan para crecer, y también a capacitarte para replantear muchas ideas en la vida, así que estoy muy bien, muy tranquilo (…) No creo que nadie estamos exentos de vivir algo así, pero yo estoy en una nueva etapa, estoy agradecido con toda la gente que siempre ha creído en mí; me siento bendecido, porque no me esperaba un buen recibimiento para mi trabajo, y ha sido todo lo contrario, así que sólo me queda seguir trabajando en ser una mejor persona y en compartir lo mejor de mí con la gente”.