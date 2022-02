Eleazar Gómez deja atrás su episodio en la cárcel; “no desaprovecharé mi segunda oportunidad”

Eleazar Gómez ha decidido que 2022 sea el de su regreso a la actuación y a la vida pública. Hace unos días informó que se prepara para participar en una obra de teatro, lo que será su regreso a los escenarios.

Ahora, Eleazar se suma a una causa altruista para apoyar a niños con cáncer de la Fundación Latidos de Amor y también reafirma su convicción de dejar en el pasado lo que vivió en la cárcel, en donde estuvo poco más de tres meses por la acusación de violencia familiar equiparada.

Foto: José Luis Ramos

“Claro que veo esto como una segunda oportunidad o una gran oportunidad, me siento muy agradecido y lo digo desde el fondo de mi corazón, me siento agradecido con la gente que me ha apoyado que ha estado al pendiente de mí y mi carrera y por supuesto que lo veo como una segunda oportunidad y no pienso desaprovechar esta segunda oportunidad”, dijo Eleazar Gómez al presentarse para convivir y jugar con algunos de los niños que libran su batalla contra la enfermedad.

El actor dijo que está consciente de que tiene un reto complicado. “Como lo dice mi canción, voy a empezar de cero. Finalmente hay una cosa importante, cuando pasé toda esta situación yo intenté explicar los hechos, y a partir de ahí lo demás está de más”.

Foto: José Luis Ramos

Foto: José Luis Ramos

Respecto a la causa a la que se ha sumado, Eleazar señaló: “Mi intención es llevar el mensaje a toda la gente que quiera involucrarse, nacional e internacionalmente, que hagan conciencia de que este es un problema que hemos vivido toda la vida pero que se puede resolver si todos ayudamos”.