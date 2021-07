Eleazar Gómez asegura: "La mujer es lo más importante que hay en el mundo"

Pasaron ya poco más de tres meses desde que Eleazar Gómez salió de prisión luego de llegar a un acuerdo con su expareja Tefi Valenzuela, quien lo denunció en noviembre de 2020 por violencia familiar. El actor está decidido a dar vuelta a la página y comenzar una nueva vida en la que su familia, su carrera artística y su deseo de convertirse en padre son una gran motivación. Así lo expresó hace unos días en una entrevista concedida a Andrea Escalona para el

programa Hoy.

¿Cómo estás emocionalmente? "Estoy en un momento de mi vida bastante pleno. Las experiencias vividas te dan un recorrido para poder aprender, reflexionar y meditar acerca de todo; de corazón les digo que me siento muy contento.

Soy un hombre de fe, y siento que los tiempos de Dios son perfectos; él siempre te pone pruebas y jamás te va poner una que él sepa que no puedes superar. No voy a decir que no viví momentos difíciles, fue bastante duro, pero, al final del día, uno siempre debe tener la fe de que la cosas van a salir bien. Hoy más que nunca me siento muy agradecido y bendecido por poder tener salud, una familia hermosa que siempre ha estado conmigo, y por esta oportunidad de volver con la gente, de estar aquí, es maravilloso.

Seguramente no fue nada fácil la situación que atravesaron en familia, tú, tu madre, tu hermana… "Mi madre es un ser de luz; de hecho, lo que más extrañé es poder estar con ella y con mi hermana, pero sobre todo con mi madre, porque siempre he sido muy apegado a ella. Sé que no fue fácil para las dos, pero siempre estuvieron conmigo. De repente me han llegado a preguntar que si en algún momento me sentí abandonado, pero ¡jamás! Siempre sentí la fuerza y el amor de mi familia no al cien por ciento, sino a un grado que no puedo ni explicar.

¿Estás tomando algún tipo de terapia? "Sí, estoy tomando terapias, y también estoy muy metido en la meditación. Cuando trabajas en ti, en tu persona, vienen cambios positivos. Siempre he creído que todo esfuerzo al final del día tiene un resultado.

Cuando estabas en el desafío que has tenido que enfrentar, ¿pensaste: “Voy a salir de esto”? "Siempre, siempre.

¿Rezabas? "Sí, soy un hombre de mucha fe, todos los días.

¿Escribías, componías? "Sí, me dio mucho por escribir, por leer, hacer ejercicio... Tener la mente tranquila, en paz, y la certeza de que las cosas iban a salir bien me ayudó mucho. En un momento de dificultad no puedes perder la esperanza, porque si la pierdes, todo se puede derrumbar.

No te sentiste abandonado por tu familia, pero ¿tenías amigos? ¿Te llegaste a sentir solo? "No lo voy a negar, en un momento así, por supuesto que sientes soledad; mentiría si dijera que no me sentí solo, por supuesto que sentí soledad, tristeza, pero en esos momentos, un ser humano reconoce y conoce la fuerza que hay en su interior, por eso las cosas que salen ahorita de mi cabeza, son sinceras y de corazón.

¿Crees en el amor? "El amor es lo más hermoso en portada que hay en el mundo, y la felicidad es una búsqueda incansable... siempre llega. Las cosas tienen su momento y su razón de ser.

¿Qué significa para ti la mujer? "Es lo más importante que hay en el mundo, venimos de una mujer. Para los que lo sepan o no, para mí, mi madre, mi hermana y todas las mujeres en sí siempre han sido lo más importante en mi vida.

¿Qué es lo que más valoras después de lo que pasó? "La vida en sí, la vida misma. Estoy en un momento de mi vida en el que se me da la oportunidad de empezar de cero, y abrazo esta oportunidad con todo mi corazón.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!