“Elba Esther Gordillo me puso el pie en la boca para seducirme”: Edson Zúñiga

Edson Zúñiga se atrevió a contar lo que, asegura, es la versión real de lo que vivió cuando fue piloto personal de la política y sindicalista Elba Esther Gordillo.

En entrevista con Yordi Rosado, Zúñiga contó que tenía 22 o 23 años cuando se convirtió en el piloto del avión privado de Gordillo, quien en esa época era la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

“Era una persona que tenía unas cargas emocionales muy fuertes; imagínate: hablar del sindicato de maestros es una bestialidad. Esta señora tenía unas cargas muy fuertes”, dijo el comediante conocido por sus personajes de El Compayito y El Norteño.

Contó que nunca tuvo una relación cercana con ella puesto que era simplemente su “chofer del aire”.

Sin embargo, en uno de esos vuelos sucedió algo inesperado. “Estábamos en una junta del magisterio de Guerrero, en Zihuatanejo. Y la señora se había tomado unas copas. Y la gente de Guerrero es caliente y pues la junta había sido muy larga”.

Zúñiga recordó que al terminar la reunión, Elba Esther le pidió: “Hijo, por favor ve a mi habitación y en mi maleta hay unas sandalias porque ya no aguanto estos zapatos”.

El comediante contó:

“Yo fui a su habitación y ahí estaba ella, no supe cómo se trasladó; no sé si por tele transportación o cómo pero ahí estaba. Abro la maleta y ella me dice ‘no encuentras las sandalias. Y entonces la señora se zafa su pie de la zapatilla y me la pone en la boca… su pie y entonces si tu cuentas un segundo con veinte milésimas estaba ya en Morelos”.

De su juventud, Edson recordó también que trabajó como carnicero en el Mercado de Productores del Campo, en Villa Coapa. Aseguró que ahí fue donde aprendió cómo alburear pero también a seducir mujeres, lo cual le provocó problemas.

“A veces me iban a buscar los maridos en un arranque de celos, pero para que no me encontraran me metían al refrigerador de las carnes, entre las vacas muertas. Y ya que se iban, el dueño de la carnicería me tocaba el cristal y me decía: ‘ahí te quedas un ratito a ver si te enfrías”.