El yoga saca de la crisis emocional a Maluma

Es considerada "La Yogui de las Celebridades", pues ha visitado la casa de los más famosos artistas y cantantes para darles clase de yoga y meditación. Ella es Yudy Arias. Lleva 12 años enseñando la práctica milenaria de la India, y uno de sus primeros alumnos fue su propio sobrino, el cantante urbano Maluma, quien gracias a ella ahora tiene como ritual antes de salir a cantar en cualquier escenario del mundo hacer meditaciones o yoga. La colombiana, radicada en Miami, visitó México, donde ha realizado ya tres retiros en Cancún, Tulum e Isla Mujeres. “Estoy abriendo un nuevo camino”, dice a TVyNovelas.

¿El yoga te salvó de una depresión? Sí; cuando nació mi primer hijo, Romeo, hace 12 años, comencé a sentirme muy rara, veía todo oscuro. Era raro porque estaba muy diferente, yo era una persona muy activa, deportista, feliz y estaba distinta. Cuando fui al psiquiatra me dijo que yo tenía una depresión, y no lo podía creer, porque soy una persona muy saludable. La doctora me dio dos opciones: que tomara medicamentos o que hiciera yoga con meditación.

¿No quisiste medicarte? No, totalmente cero. Creo en los doctores, en la ciencia, si hay una enfermedad hay que medicarse, pero lo menos posible que pueda tomar medicamentos es mejor para mí.

¿Preferiste hacer yoga entonces? Sí; yo había hecho meditación antes, era una experta, pero yoga no. Me encantó, y en un mes yo era otra, la depresión se había ido.

¿Qué te motivó a dedicarte a ser maestra de yoga? Yo no quería ser maestra, yo quería certificarme como máster de yoga pero para tener conocimientos para mí, no lo veía como un proyecto de vida. Después que me certifiqué con un instructor de Estados Unidos que viajó a Medellín, comencé a darle clases a mis amigos y familiares, entre ellos mi sobrino Juan Luis (Maluma), y ya son 12 años de carrera profesional.

Eres considerada “La Yogui de las Celebridades”… ¿A quién le has dado clases? No lo hago por ego, me gusta ser la maestra de todas las personas. Pero sí, he tenido la fortuna de darle clases a artistas como J Balvin, Juanes, Luis Fonsi, Shannon de Lima, Marc Anthony y Thalía, a quien amo con locura. ¿Maluma es buen alumno? ¡Mucho! Es un crack, él practica el Power Vinyasa y yo le enseñé, hace bien toda las posiciones, y ahora lo practica en su camerino en las giras que hace.

¿Cómo eres de tía con él? Soy una tía muy pana, una parcera. No soy nada celosa.

¿Por qué ya no seguiste siendo la mánager de Maluma? Soy su “tiánager”, nunca voy a cortar relaciones con él. Hay que entender los momentos y que hay personas que llegan al punto que necesitan más equipo y volar más.

¿Crees que el yoga le ha servido? La meditación y el yoga le han ayudado en momentos complicados de su popularidad; él nunca se va a los extremos y sabe diferenciar todo en su carrera.

¿Te ha presentado alguna novia? ¿Presentar de “hola mucho gusto”? ¡Sí! Lo he visto salir con chicas, pero él es muy tranquilo.

¿Te molestan las críticas que llegas a recibir por posar con poca ropa? A ver, el que puede, puede, y el que no, critica. El que le gusta, bien, y el que no le gusta, que no me siga en redes sociales. Estoy joven y guapa.

