El vicio que Cristian Nodal está tratando de dejar

Cristian Nodal ha reconocido que tiene un vicio en el que está trabajando para ser una mejor persona. El cantante eligió el 11 de mayo pasado para comenzar a sanar de ese problema y decidió hacerlo público para que el ejemplo cunda entre sus seguidores.

Ese vicio es el tabaco, según explicó él mismo en su cuenta de Twitter en la que escribió:

"Les quiero compartir algo... Sin hacer el cuento largo el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo 3 días y la abstinencia es un infierno. ¡PERO SI YO PUEDO TÚ PUEDES!"

Nodal ha estado últimamente decaído, viviendo justamente uno de sus peores momento a causa del rompimiento con Belinda, lo que le ha causo críticas y escándalos, el más reciente cuando la mamá de la cantante aplaudió un mensaje en el que tachaba de "naco" a Cristian.

En respuesta, el cantante publicó una conversación que tuvo con Belinda en la que supuestamente ella le pide dinero.

En este panorama es en el que Nodal ha decidido dejar el cigarrillo, lo que lo ha puesto en otro dilema.

"Sé que muchos de mi público no fuman pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz", escribió justo un día antes de que explotara la polémica con su ex prometida.

Curiosamente la respuesta de los fans ha sido de absoluto apoyo y han compartido experiencias similares con la adicción al tabaco e incluso hasta le han ofrecido algunos consejos y lo han contado su propia historia.

Con esos mensajes de apoyo, Nodal publicó un tercer tuit ese mismo 14 de mayo.

"Lo bueno es que están los vapes, los odio pero funcionan cuando ya no aguanto".

Nodal ha prometido que irá mostrando los avances en su lucha contra su adicción, la cual podría convertirse en un buen signo ahora que también, dice, ha comenzado a sanar emocionalmente por las heridas de su rompimiento con Belinda.