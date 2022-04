¡El veto no era "eterno"! Atala Sarmiento vuelve a TV Azteca con nuevo programa

Tras su escandalosa salida de TV Azteca que incluyó declaraciones sorpresivas de sus ex compañeros de 'Ventaneando', Atala Sarmiento se fue a España y hasta estuvo en Televisa, pero ahora volverá a 'casa' con un nuevo programa que se estrena el miércoles 4 de mayo a las 7:30 p.m.

'Soy famoso ¡sácame de aquí!' es el nombre del reality show que presentará Atala junto a Horavio Villalobos. Guiarán a una lista de celebridades que se enfrentarán a duros retos.

Alfredo Adame, su novia Magaly Chávez, Apio Quijano, Mariana Ávila y hasta Wendolee forman parte de la lista de participantes. Así lo anunciaron.

Resulta sorpresivo el regreso de Atala a TV Azteca, pues hace apenas unos días ella misma dijo en Instagram que sería muy difícil volver porque la televisora la había vetado.

"TV Azteca es muy especial para mí, pasé 24 años de mi vida entre sus foros, me dio muchas cosas, aprendí, crecí, cómo no quererla después de tanto, desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno", escribió Atala Sarmiento.