El último mensaje de Cheslie Kryst, la ex Miss EU que murió a los 30 años

“Quizá este día te traiga descanso y paz”, escribió Cheslie Kryst, la abogada, modelo y ex Miss Estados 2019 quien, de acuerdo con la policía de Nueva York, se arrojó al vacío desde su departamento en el edificio Orion.

Cheslie había escrito en varias ocasiones acerca de la importancia de discutir la importancia de la salud mental. En un artículo publicado en el portal de Miss USA, escribió: “Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental. Y lo más importante que he hecho es hablar con una consejera. Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estrategias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”.

Kryst, antes que reina de belleza, había trabajado como abogada y también desarrolló una línea de ropa con el ideal de empoderar a mujeres trabajadoras.

En otro texto escrito para la revista Allure, Cheslie hablaba de lo que había significado su reinado como Miss Estados Unidos, ya que provocó que se convirtiera en el objetivo de mensajes de odio en redes sociales: “Mi diferencia respecto al status quo llamó la atención de los trolls, y muchas veces tuve que borrar comentarios en mis redes sociales que tenían imágenes de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente guapa para ser Miss Estados Unidos o que mi estructura muscular era en realidad un cuerpo de hombre”.

El Departamento de Policía de Nueva York ha informado que los reportes indican que Cheslie se arrojó desde su departamento y que la investigación está abierta.