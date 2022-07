El triste final de 'Evelio con V chica' y de qué murió realmente

"A la memoria de Evelio con 'V' chica que ahora está entre todos los ángeles"... Es lo primero que se puede ver en el primer episodio de 'María de todos los ángeles', como recordatorio de que el actor tuvo un triste final pero su legado continuó gracias a la magia de la televisión.

El comediante dio vida a 'Delfino' en la serie de Mara Escalante donde se dio a conocer a 'Albertano', pero ya no estaba con vida cuando se estrenó el 2 de agosto de 2009.

Evelio con 'V' chica murió el 4 de noviembre de 2008 a los 42 años. Fue un triste y prematuro final como consecuencia de varios problemas de salud. En aquella época, su representante Luis Meza dijo que el actor tuvo complicaciones por la seria gastritis que padecía, una baja en su presión arterial y desequilibrios de sodio y potasio en su cuerpo que ocasionaron su muerte tras un paro respiratorio.

Evelio Arias Ramos era el nombre real del actor que interpretaba a Evelio con 'V' chica, un personaje que "surgió de una necesidad de agradecer a la gente de otros estratos sociales" y que él conocía muy bien.

En vida, el comediante provocó risas en varios programas como “Humor es… los comediantes”, “Siempre te amaré”, “Cero en conducta”, “Vida TV” y “María de todos los ángeles”

En 2008 ofreció una entrevista donde decía sentirse feliz al trabajar en el programa Se vale'.

Galilea Montijo lo consideraba uno de sus mejores amigos.

En el programa Hoy, la presentadora se sinceró sobre uno de sus momentos más difíciles: "Cuando muere uno de mis mejores amigos, que es 'Evelio con V chica', también fue un momento muy difícil para mí, estaba yo al aire y me acuerdo que su mamá llegó un día al programa, estábamos en comerciales y me dio una carta de Evelio, Evelio me la escribió cuando estaba en el hospital".

"Se me ocurrió leerla justo cuando estábamos en comerciales, entré (al aire) y lo único que quería era salirme y meterme a llorar al camerino, pero no, dije: 'hasta que termine el programa, tengo que trabajar'", recordó Galilea.