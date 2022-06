"El tesoro de mi vida": Primeras palabras de Laura Zapata al despedir a su abuelita Eva Mange

Este domingo 26 de junio se realizó una misa de cuerpo presente para despedir a doña Eva Mange Márquez, abuelita de Laura Zapata y Thalía, quien murió el pasado viernes 24 de junio tras ser cuidada en un hospital a los casi 105 años.

Las exequias se realizaron en el Panteón Francés de Legaria, en la ciudad de México. El sábado 25 de junio, Laura Zapata habló con los medios de comunicación sobre los últimos momentos con su abuela, quien la cuidó desde que era una niña. "Estoy despidiendo a un gran ser humano, que ha sido el tesoro de mi vida", dijo la actriz.

"Es un momento bien difícil para mí, para la familia, triste, estoy despidiendo a mi mamá Eva, pero quiero decirles que se fue llena de amor, en mis brazos, en brazos de mi hijo Patricio también, muy contenta, feliz y llena de amor, como sé que ella lo hubiera querido".

Laura compartió: "Estoy muy satisfecha de hablar cumplido con ella hasta el último momento y haberla despedido con tanto amor".

"Mi abuela y yo, es la persona con la que más tiempo he pasado en mi vida. Desde los 3 años estuve con ella y para mí es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia a la luz, fue un honor haber despedido a mi viejita, a mi preciosa".

"La voy a extrañar siempre, pero la llevaré siempre en mí, en mi cuerpo, en mi piel, en mi corazón en todas las enseñanzas que me dio. Estoy alegre por ella porque ya dejó de sufrir, porque su cuerpo estaba cansado", dijo conmovida.

"Muy orgullosa y honrada de poder haber compartido con ella esos momentos de su trascendencia", dijo la actriz, quien resaltó que doña Eva será "su angelote en el cielo". También resaltó: "Estoy satisfecha de haberle dado a mi abuela mi tiempo, mi energía, mi amor, mi cuidado, como ella me amó, me cuidó y me salvó en tantas cosas de mi vida siempre".

Sobre las cenizas, Laura se las llevará de momento a su casa, pues no se ha decidido si la llevarán a donde reposan los restos de la madre de doña Eva en La Paz, Baja California.

También compartió que Thalía se pudo despedir de su abuela vía telefónica.