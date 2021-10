"El teatro es la mejor vacuna": Alejandro Gou despide 'Jesucristo Súper Estrella' y prepara 'José el Soñador'

Para Alejandro Gou, en estos momentos el arte escénico es la mejor medicina que le podemos ofrecer a la sociedad. “El teatro es la mejor vacuna que podemos tener, nos da salud mental, nos distrae y nos relaja”, afirma el productor. Por eso considera muy importante que las autoridades ofrezcan todas las facilidades para que quienes se dedican a esta importante labor puedan desempeñar su trabajo de la mejor manera.

El productor teatral recuerda que el arte, en general, y el teatro de manera específica, ha sido una de las áreas más golpeadas por la pandemia, y para recuperar el nivel que se tenía antes del cierre obligado por el COVID-19, será preciso una fuerte inversión y un trabajo conjunto de autoridades y el gremio artístico: “Sé que el Gobierno tiene sus prioridades, pero nosotros, los productores de teatro, sólo pedimos que no se olviden de este sector que ha sido muy castigado, y para recuperarse necesita trabajar en las mejores condiciones posibles”.

¿De qué tamaño es el daño que la pandemia le ha hecho al teatro? Es gigantesco, más de 10 mil familias se quedaron sin trabajo casi año y medio; desgraciadamente, muchos productores de teatro ya no se van a dedicar a esto, somos una especie en extinción. Antes la ciudad tenía 50 teatros abiertos, y ahora sólo cuatro o cinco. Por lo que a mí respecta, seguiré apostando por el teatro en México, me seguiré arriesgando. En esta pandemia aposté y me salió bien.

¿Pese a las restricciones de las autoridades te ha ido bien? Con Hoy no me puedo levantar agoté al 50 por ciento; al terminar me seguí con El Tenorio cómico y, gracias a Dios, la gente está yendo; con Jesucristo súper estrella tuve que cerrar en la pandemia, cuando estábamos agotando, metiendo 10 mil personas cada fin de semana. No me quería despedir y que se quedara Jesucristo nada más así, por eso fueron estas últimas ocho funciones. Ahora viene la cereza del pastel con Carlos Rivera y José el Soñador. Alejandro Gou asegura que las restricciones que impone el Gobierno de la ciudad se han relajado y ahora son más equitativas: “El 50 por ciento de aforo no era suficiente, negociamos con las autoridades, y ahora nos permiten el 75 por ciento”.

EXTIENDE TEMPORADA

Jesucristo súper estrella buscaba cerrar de manera magistral el pasado fin de semana su breve temporada, pero no será así. La obra levantó el telón en julio de 2019, y los planes originales eran concluir en Semana Santa de 2020, pero el COVID-19 trastocó el mundo entero. El musical, protagonizado por Beto Cuevas, Erik Rubín, María José, Leonardo de Lozanne, Kalimba, Yahir y Enrique Guzmán tendrá, al menos, una fecha más el 16 de este mes en el Centro Cultural Teatro 1 para intentar cerrar temporada.

Un elenco de 44 actores y 11 músicos que tocaron en vivo los temas creados por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, se quieren despedir con broche de oro. Alejandro Gou, productor del musical, consideró que el éxito de la obra se debe a que “en estos momentos una historia de esperanza como ésta nos revitaliza, pues todos necesitamos un mensaje de optimismo, de estar juntos y valorar nuestras vidas.

¿Fue difícil manejar un elenco de tantas estrellas? Precisamente porque hay tanta estrella, entre ellos no quieren balconearse y todos se hicieron una gran familia, así que nunca tuvimos ningún problema.

¿Qué balance haces de esta temporada? Fue una producción gigantesca, en la que aposté e invertí muchísimo, simplemente los sueldos de esas siete grandes estrellas. Era un riesgo gigantesco, pero el público acudió y cerramos dignamente.

