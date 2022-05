"El susto de mi vida": Paulina Goto actuó rápido y se salvó de chofer de Uber

Como muchas mujeres en México, Paulina Goto vivió en carne propia las situaciones peligrosas que suceden con algunos conductores de aplicación.

Afortunadamente, la actriz actuó rápido y pudo salvarse, y en sus redes sociales compartió su relato:

"Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla.

Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y "que no me iba a pasar nada".

Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba".

En Twitter, Paulina Goto pidió a Uber que tomen cartas en el asunto, e invitó a sus seguidores a cuidarse mucho y hacer "caso cuando sientan que algo no está bien".

En los comentarios, resaltan que la respuesta de Uber no siempre es la mejor.