El 'sugar' sigue consintiendo a Aleida Núñez: Tras viaje, le envió 2 mil rosas por su cumpleaños

Esta semana fue el cumpleaños de Aleida Núñez y se nota que su nuevo galán la tiene más que consentida, luego del espectacular viaje a Emiratos Árabes y Estambul; para la celebración, le envió 2 mil rosas y un gran pastel.

Se trata del millonario Bubba Saulsbury, quien compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos para presumir el viaje de ensueño que disfrutó con la actriz, a quien trata como una reina.

Para referirse al galán de la actriz, varios periodistas y medios utilizan el término 'sugar' como se le llama coloquialmente a una pareja de edad mayor que apoya económicamente a la otra persona. "La actriz ocultó en todas las fotos al 'sugar daddy' (hombre mayor) que se la llevó de viaje a Dubái y Estambul", escribió, por ejemplo, en una de sus columnas Alex Kaffie.

Sin embargo, Aleida Núñez aseguró en el programa 'Hoy' que el viaje fue algo que ella organizó, y que su galán simplemente se sumó al plan.

"Yo lo conocí en octubre del año pasado por una amiga en común. Estuvimos en San Miguel de Allende. Él empezó a visitarme a México, él es de Texas, le platiqué que me iba a ir a Asia, por qué no nos vamos juntos y decidimos irnos".

"¿Por qué empiezan a poner títulos? Empezamos a salir, sí se pretende una relación seria, bien. Él hizo todas las publicaciones. Pero no hay nada qué ocultar, somos solteros, no pasa nada", refrendó Aleida.

Lo cierto es que Núñez dejó claro lo que busca en un hombre: "que sea inteligente, que me respete, me quiera, me cuide. ¿Y a quien no le gusta que le consientan?".

