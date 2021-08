El señor Aguilera, Yuri y más famosos que trabajaron con Chabelo y así de bien o mal les fue

En tantos años en la televisión, Xavier López 'Chabelo' tocó la vida de varias generaciones de niños que lo veían cada domingo en la televisión, pero también marcó la trayectoria de algunas personalidades que aquí recordamos:

Cepillín

Varios periodistas, como Alex Kaffie, han recordado que hubo empresarios que revelaron que Chabelo y Cepillín nunca quisieron compartir escenario para una gira que seguramente habría sido muy exitosa.

En una de las últimas entrevistas a Cepillín, comentó sobre su colega: "Chabelo fue el que la regó, ya está grande... Conmigo fue muy amable, pero al paso del tiempo no se pudo hacer una amistad. Xavier ha sido muy cerrado, muy hermético, muy él, pero muy su bronca".

YURI

Ahora es una de las más grandes estrellas de la música, pero Yuri empezó desde cero, y encontró en Chabelo un apoyo que fue más allá de lo profesional.

Así lo declaró la cantante a Yordi Rosado, en una entrevista donde recordó sus épocas cuando trabajó en el programa de Xavier López. "Un día, en 'Chabelo' me desmayé porque tenía tercer grado de anemia. Y Chabelo preguntó y mi mamá pidió que no dijera nada. Le dije a Chabelo que comía una vez al día y él nos dio dinero para que fuéramos a comer".

Señor Aguilera

Con su voz y la sección de 'Los cuates de la provincia', el señor Jorge Alberto Aguilera era pieza clave del programa de 'Chabelo', pero confesó que al terminar la emisión, nadie le dio las gracias y Xavier López no dio la cara.



"Nos agarró de sorpresa, no tuvimos mucha información. Nunca nadie me dio las gracias, ni siquiera la persona que me invitó a colaborar en el programa. Mi agradecimiento es porque fueron muchos años (...) Pero al final decir 'oye, gracias por tu colaboración, oye, muchas gracias por haber participado'... No, a ninguno", dijo a Sale el Sol.

Asimismo, en entrevista con Infobae, reveló: "Yo ya tenía la información de viva voz incluso de Pepe Bastón, que era ejecutivo de la empresa en ese momento, y todavía la gente de la producción encabezada por el señor Xavier López, nos decía que esperáramos, que eran rumores, pero ya estaba muy cantado, ya incluso había hecho la declaración dentro de redes, ya se había despedido del público, pero nosotros seguíamos estando como dicen ‘en el limbo’, pues tratamos de tener una cercanía y ahí sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué y no quiero saberlo, porque los únicos que pueden dar la fehaciente realidad de cómo ocurrieron las cosas fueron los actores de esa junta donde se acabó el programa”.

Eugenio Derbez



En sus inicios, Eugenio fue edecán de 'En familia con Chabelo', pero gracias al video que circula, en redes sociales se hizo viral que el 'amigo de todos los niños' "humillaba" a Derbez en vivo. Júzgalo tú mismo:

También hay otro momento que quedó grabado para la posteridad, cuando las respuestas de Chabelo a una reportera no fueron del agrado de muchos. ¿Será solo humor?

