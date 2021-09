'El reloj cucú': Maná relanza su éxito junto a ex participante de La Voz Kids

La música de Maná se resiste al paso del tiempo y qué mejor manera de comprobarlo que el relanzamiento del éxito 'El reloj cucú', de la banda mexicana en colaboración con Mabel, una jovencita de 12 años.

La canción fue escuchada por primera vez en 1994, pero Maná reapareció para el relanzamiento del tema junto a la ex participante de La Voz Kids México. En entrevista con 'Venga la alegría, Fher Olvera dijo:

"Es de las canciones que más me conmueven, que más me han pegado en la piel... Mabel, que está empezando y con una carrera muy sólida, todavía un poco desconocida, seguramente va a ser muy famosa. La vimos que llegó a la final de La Voz Kids con una interpretación que tú no puedes dar crédito, yo pocas veces he escuchado a una cantante como Mabel, te lo digo de corazón".

"No solamente tiene una técnica increíble, sino que canta desde el corazón. Eso fue lo que encontramos en Mabel", dijo el vocalista.

Esta colaboración es parte de un disco nuevo con otros duetos, con famosos como Sebastián Yatra y Pablo Alborán.

El reestreno oficial de 'El reloj cucú' será este 23 de septiembre durante la entrega de los Billboard de la Música Latina 2021.

