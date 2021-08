El productor Hernán Albarenque rechaza versión de revista: "No estoy imputado de ningún caso"

Después de que se dijo que Hernán Albarenque fue detenido por la policía tras hallar el cuerpo sin vida de un hombre, el productor de reality shows como MasterChef y Survivor México explicó lo que pasó.

Tras el escándalo en redes sociales, el productor ejecutivo de TV Azteca dio la cara en 'Venga la alegría', y aseguró estar tranquilo: "Yo estoy libre, soy testigo que es algo triste, no me tengo que disculpar ni defender de nada".

Explicó que el hombre en su departamento no era su pareja, "era alguien que conocía recientemente, no conocíamos a su familia, uno no sabe a quién llamar. Encontramos la identificación y se está buscando a la familia".

Detalló: "Murió una persona en mi departamento, fue una cosa triste, hicimos lo que había que hacer, llamar a una ambulancia y se vuelve un trámite extenso. La ambulancia llama al MP, empieza a entrar y salir gente de tu casa, y pierdes noción, se vuelve algo engorroso, en ese momento estás triste, en shock, uno no piensa que eso puede suceder".

"Tuvo un ataque, convulsionó y murió de un paro cardiaco, lo que determinen los médicos, uno no sabe cómo reaccionar en una situación así, uno llama a la ambulancia y uno no está pensando que va a pasar algo, que va a morirse alguien dentro de tu casa. Es muy triste".

Hay testigos. "Estaban un par de amigos, me socorrieron, trataron de socorrer al muchacho. Claro, había ruidos, se estaba muriendo alguien. Hay testigos, gracias a Dios, por suerte había gente en casa y no estaba solo, porque hubiese sido una situación más traumática".

"Estoy tranquilo". El productor dijo: "Para mí sigue siendo triste, estoy siendo testigo en eso, y nada, a dar la cara, no estoy imputado de ningún caso, no fue lo que dice la revista, y no me toca a mí decir. Te imaginarás que eso no lo va a cambiar ni siquiera que una revista trate de convertirlo en algo vergonzoso, morboso o en algo feo. La verdad no tengo nada qué esconder, aquí estoy".

En entrevista con Flor Rubio y Ricardo Casares, contó: "Fue una situación embarazosa, complicada, uno no quiere estar en 'Venga la alegría' contando algo tan triste, horrible, feo, más feo verte como evidenciado, como si esto fuera algo mal. Yo no hice nada para que nadie falleciera, pasional tampoco fue".

"Espero que la autopsia salga lo más rápido posible", dijo, mientras que minimizó el daño ocasionado a su imagen por la revista. "La revista todo lo vuelve grande y feo, ya por suerte estoy entrenado en los escándalos y no me insulta tanto. La malicia queda en la mala voluntad de ellos. Yo no soy una figura pública, no soy galán de telenovela, una persona que busque lucrar con su imagen, sí me siento triste pero ante la situación lo que menos me enoja son los insultos de una revista... No sé ni siquiera quién lo escribió, si es algo personal conmigo, es interesante ver un escándalo, sé cómo se hace un show. Para mí solo es triste".

