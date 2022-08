"El problema NO soy yo": Ingrid Coronado relata el duro y costoso proceso tras la muerte de Fernando del Solar

Ingrid Coronado es sinónimo de éxito y es conocida ante su público por llevar el peso de programas enteros sobre sus hombros; sin embargo, ha enfrentado episodios nada fáciles, tanto en su vida profesional, como amorosa y de imagen. Coronado más de una vez se ha refugiado en el silencio, pero sus decisiones han hecho eco en los medios de comunicación por ser una figura pública; aun así, se mantiene activa en la radio y ha escrito su segundo libro, Mujerón, el cual guía a las mujeres en un mundo a veces complejo lleno de desigualdades y de falta de amor propio, eventos que poco a poco tuvo que superar a título personal.

TVyNovelas pudo platicar con la también cantante en una de las firmas de su libro, y abrió su corazón ante la tempestad del escándalo, algo a lo que lamentablemente ya se ha tenido que acostumbrar.

Es tu segundo libro, ¿te desnudaste en él? Sin lugar a dudas; yo creo que este libro es lo más valiente que he hecho en mi vida, porque comparto ahí las historias que más me han dolido y que han sido mucho más difíciles de superar. Siento que tengo el compromiso con las personas que me han seguido a lo largo de mi carrera. Aquí hablo de mi vulnerabilidad, y ustedes me conocen, siempre he sido una mujer que está sonriente ante la cámara, pero también la he pasado duro, como la mayoría de los seres humanos.

Todos vamos a conocerte mejor... Sí, pero también fue conocerme a mí al escribirlo, y estoy segura de que mi camino de transformación le puede servir a muchas mujeres y hombres. A lo largo de mi vida he ido descubriendo que si una persona te trata mal, no tiene que ver contigo, sino con el otro, pero para llegar ahí tuve que pasar por muchos sartenazos en la cara, para finalmente poder decir que el problema no soy yo y pensar: “¿Por qué estoy permitiendo esto en mi vida?”. Lo más importante es que no quiero sólo contar mi drama, sino que auténticamente busco ayudar a más personas.

¿Cómo te ayudaste a ti? He tomado cursos, talleres, terapias; he leído libros de autoayuda, de espiritualidad; estuve en la India, en la Amazonia; estuve buscando cómo sentirme bien, y cuando lo encontré, considero que tengo la responsabilidad de compartirlo.

¿Cómo has pasado este trance de la partida de Fernando del Solar? Ha sido un proceso como el que viven todas las personas cuando tienen una pérdida, y honestamente se los digo, estoy aquí; también hago mi programa de radio porque soy una persona profesional que le gusta cuidar de su trabajo hoy más que nunca, y es importantísimo que yo esté bien y que tenga cosas para ofrecer al público, porque en casa hay tres responsabilidades (sus hijos). Entiendo que debe haber mucha gente que esté pasando por momentos difíciles, a ella quiero decirle que sí se puede salir adelante, y de lo que se trata es que nos demos espacios para poder expresar nuestras emociones.

¿De alguna manera preparaste a tus hijos para la pérdida de su papá? La vida es sabia, y de alguna manera siempre va moldeándote para que puedas afrontar cualquier situación en tu vida, y estoy convencida de que la vida no se ha equivocado conmigo. He pasado por momentos que han sido fuertes y difíciles, pero que también me han fortalecido enormemente para acompañar a mis hijos ante cualquier situación que la vida nos ponga enfrente. Desgraciadamente a veces la única manera de reconocernos es tener altas y bajas.

Has dicho que te sientes muy orgullosa de tus hijos... ¡Sí! Estoy muy orgullosa de ellos y también de todo lo que ha pasado conmigo; evidentemente no se puede acompañar a nadie en momentos difíciles si tú no has pasado también por ellos. Yo recibo muchos mensajes en redes sociales que son realmente hermosos, que de verdad me hacen llorar, de mujeres, de hombres, de chavos y personas mayores, y ese es mi motor.

¿Tus hijos cómo están viviendo este duelo? Mis hijos son unos seres hermosos, con una fortaleza interior enorme; ya han tenido que pasar a su corta edad por tiempos difíciles, y finalmente la vida no se equivoca, los ha ido formando de tal manera que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes, y a mí me enseñan cada día a ser un buen ser humano con unos pilares emocionales; tienen toda la oportunidad de salir adelante. No se trata de decirle a los niños qué hay que hacer, por el contrario, ellos ven las cosas, se trata de tus actos, de actuar de cierta manera, y si tú actúas de buena voluntad y con el corazón, eso es lo que van a aprender tus hijos.

¿Te llevas bien con Anna Ferro, la viuda de Fernando? No me gustaría hablar de ese tema.

¿Sigues en proceso legal? Pues sí, como digo, yo apuesto por lo legal, y así ha sido en todas las situaciones de mi vida; a mí me encantaría no estar en estas situaciones porque me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo, es lo que he hecho y es lo que seguiré haciendo. Para mí no es la forma litigar en los medios para arreglar las cosas, para mí es importante demostrarle a mis hijos y a mi familia quién soy a través de mis actos. Siempre trato de hacer lo correcto, y eso es a lo que me abrazo y lo que me ayuda a salir adelante en cada paso de mi vida.

¿Demandaste a Fernando? Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite; mi abogada mencionaba que yo nunca he demandado jamás al papá de mis hijos, que en paz descanse.

¿Qué opinas de lo que dice la gente? Yo sé quién soy y no trato de aparentar nada.

La demanda de la que se habla entonces, ¿cuál es? Es la de hace seis años. A mí me demandaron.

¿Tus hijos tratan con Anna Ferro? Por el momento no.