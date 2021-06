El pleito de José Eduardo con Eugenio Derbez y por qué Mauricio Ochmann está involucrado

José Eduardo Derbez confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda un episodio en el que se peleó fuertemente con su padre, luego de que Eugneio quiso incluir a Mauricio Ochmann en una dinámica.

Todo ocurrió en las grabaciones de la primera temporada de 'De viaje con los Derbez', en Marruecos, donde la producción planeó una actividad entre Eugenio y sus hijos, pero el patriarca quiso que José Eduardo invitara a su entonces yerno, Mauricio.

Al principio no quería dar grandes detalles, pero José Eduardo terminó contando la historia completa. Recordó que el pleito con su padre derivo del reclamo de éste por haberse expresado mal en presencia de Ochmann.

"Llegamos de grabar y nos dice la producción: ‘Mañana, vamos a hace una actividad en la que van a ser sólo el papá con sus dos hijos”, recordó. Vadhir y yo djimos: ‘¡Ay!, qué padre. Vamos a convivir nada más entre nosotros tres’. Y los demás van a hacer otras actividades. Entonces nos despedimos y mi papá dijo 'los invito a cenar'".

"Cada quien nos despedimos y nos vamos a nuestros cuartos y después nos vemos en el restaurante. Ahí me dice mi papá ‘oye, invita a Mauricio a la actividad de mañana’”.

“Yo le dije que no tenía problema, nada más que dijeron que la actividad era entre papá e hijos", pero Eugenio insistió porque "Mauricio va a a ser el único que se va a quedar y no sé qué".

José Eduardo lo invitó, pero Mauricio no quiso ir, así que el joven reaccionó: "No recuerdo bien cuál fue mi comentario, pero debe haber sido algo así como ‘Ay, ni queríamos que fueras’ o una cosa así, o ‘realmente ni estabas invitado, sólo éramos mi papá y yo’ o algo así. Ahí quedó, nadie reclamó".

El pleito ocurrió después, cuando Eugenio fue a cenar con José Eduardo y Vadhir a un restaurante. "En la cena le llegó un mensaje (de Aislinn) a mi papá reclamándole mi comentario. Y mi papá me dice pues que estaba mal. Me dijo que cómo se me ocurría. Entonces yo estaba sensible, extrañaba mi casa, cansado. Y entonces me solté yo... inmediátamente todo el restaurante empezó a voltear. Y Vadhir empezaba a hacerme ‘así' (cálmate). Pero yo le decía que me soltara".

Al parecer, José Eduardo no tuvo ningún filtro, y reconoció que de haber ocurrido en un restaurante en México, se habría hecho un escándalo: "No recuerdo (lo que le dijo), pero me solté contra mi papá. Mi papá estaba pegado a la silla y mi hermano queriéndome agarrar porque todo el restaurante volteaba".

Para relajarse, se fue a fumar un cigarro y habló con su mamá, Victoria Ruffo, quien le dijo que se regresara a ofrecer disculpas, porque finalmente era su papá. "Después nos reímos porque creo que el mesero le reclamó algo a mi papá y después Alessandra. Y entonces mi papá dice ‘¡Bueno ya! Con nadie quedo bien. Todo el mundo me está reclamando'".

