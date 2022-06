El nuevo Walo Silvas de la Banda MS... ¡Así perdió 38 kilos!

Aunque muchos piensan que fue por vanidad, la verdad es que Walo Silvas, vocalista de la Banda MS, decidió someterse a una cirugía bariátrica después de intentar bajar de peso con dieta y ejercicio sin obtener resultados. El sinaloense cuenta con un historial familiar de diabetes e hipertensión que lo tenía muy preocupado, por lo que en octubre del año pasado tomó la decisión que hoy le ha cambiado la vida al bajar 38 kilos.

Te vemos muy cambiado... ¡Estoy estrenando imagen! Como muchos ya saben, me sometí a una cirugía bariátrica que ayuda muchísimo a las personas que tenemos problemas de obesidad.

¿Que tan pasado de peso estabas? Para ser honesto, batallo con mi peso desde los 15 años... Subía y bajaba, pero llegó un punto en el que pensé: “La ciencia está ahí para ayudarnos, la medicina ha avanzado mucho”, y este procedimiento ayuda a los que tenemos obesidad. Para mucha gente que no enfrenta este problema es muy fácil decir: “Deja de comer” o “Disciplínate”, pero la obesidad es una enfermedad que debe tratarse como tal.

¿Esa fue la razón por la que te sometiste a esta operación? Efectivamente, y me siento excelentemente bien: me siento mejor de lo que me veo. Es un tema del que me cuesta trabajo hablar, pero algún día lo voy a contar ampliamente. ¡Es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo!

¿Por qué? Porque además de que me siento bien, tengo hijos pequeños y me gustaría vivir más; estoy poniendo de mi parte para poder hacerlo. Ahora quiero vivir de una manera más sana.

En un principio querías mantener todo en secreto, ¿verdad? Sí, pensaba operarme y no decir nada, pero se filtró una foto cuando me iban a operar. Yo no supe nada hasta que salí. No es ninguna vergüenza tampoco, porque lo hice por salud.

¿Llevas una dieta? Claro, ya cerré la boquita; no como azúcares, harinas, lácteos, y además hago ejercicio, ¡no hay más!

¿Qué es lo más te gusta de esta nueva figura? ¡Qué ya me queda mi ropa! (risas) Antes sólo la veía, pero no me quedaba.

Entonces, ¿recomiendas la cirugía? ¡Al mil por ciento!