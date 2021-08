"Él no me merece nada": Gaby Platas habló de su ex y el "entorno violento, de drogas" que vivió

Gaby Platas llegó con la honestidad por delante a la casa de Mara Patricia Castañeda, quien le realizó una entrevista de la que resultaron importantes declaraciones.

Y es que la actriz contó sin tapujos temas que podrían sonar delicados, como su decisión de no ser madre. Recordó que se operó a los 32 años para ser congruente con sí misma.

"Lo más responsable es operarme, no quiero que nunca vaya a haber un accidente, o un bebé que no haya yo deseado, entonces tomé la decisión y todo bien con eso".

Pero al repasar su historial amoroso, Mara le recordó que con Paco de la O "los veía como una pareja muy sólida"; pero la reacción de Gaby Platas lo dijo todo:

"Pues no. De repente afuera se ve una cosa y dentro de casa es otra. Te podría dar 200 razones por las que nos divorciamos, pero definitivamente para mí fue la mejor decisión".

"Como persona él no me merece nada. Pero creo que para mí, como mujer, fue importante el terminar una relación con tantas cosas tan negativas que de repente uno se acostumbra, que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas, te acostumbras. Y como mujer es muy importante darte cuenta que no mereces vivir en un entorno como ese, y no caer en acostumbrarse, uno se acostumbra a lo malo".

Argumentó: "No te das cuenta hasta que de verdad las cosas se vuelven muy malas y una vocecita te dice 'esto no está bien, esto no es normal, no es lo que te mereces', entonces para mis sí fue una gran decisión no estar ahí".

"Sí son cosas que te puedes dar cuenta a los 2 meses, pero es poco a poco, uno está en la ceguera pero pasa, y pasa el tiempo", admitió la actriz.

Y recomendó "Así lleves 30 o 40 años, si estas en un entorno donde hay violencia, donde no hay respeto, no tienes que quedarte".

