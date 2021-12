El mensaje de Ingrid Coronado tras acusaciones de su ex Charly López

Ya la había tachado de ser mala persona y luego dijo que es infiel, por lo que Ingrid Coronado ocupó sus redes sociales para manifestar mensajes luego de las acusaciones de su ex, Charly López.

Como recordaremos, en entrevista con Gustavo Adolfo infante, el ex Garibaldi dijo de la mamá de su hijo: “Me fue infiel y no nada más con uno, con dos personas". Mencionó un futbolista casado y "alguien que trabajaba en la televisora, no un ejecutivo sino alguien que llevaba las ventas de un programa en que ella estaba con Fernando del Solar”.

Charly contó que él se dio cuenta de que lo estaban engañando y un día fue al aeropuerto para sorprenderlos: “Viajaban mucho por la producción del programa y ese día yo fui y lo agarré del hombro, lo jalé y le dije: ‘tú sabes que es casada, tú te le vuelves a acercar y te rompo las patas’”.

Así que días después de esas declaraciones, Ingrid Coronado escribió en su instagram:

¿Qué opinas de esta frase?

Yo la siento muy real, y es que a veces pensamos que darlo todo por un vínculo es aguantar situaciones que nos incomodan.

¿Quieres que te diga algo? Nada vale tu incomodidad.

Y con esto no quiero decir que seas una pesada o un pesado, incapaz de comprender el proceso del otro, no, no es eso.

Se trata de conocerte mejor, conocer tus prioridades, lo que es negociable y lo que no lo es, y desde ese lugar relacionarte sanamente.



Desde antes de volver a la televisión, Ingrid Coronado acostumbra compartir frases motivacionales que en ocasiones, como esta, quizá dicen mucho más de lo que ella pudo haber respondido tras las acusaciones de su ex.

Lo que llama la atención es que Charly López e Ingrid Coronado pasaron de una relación cordial a las acusaciones. Desde hace 17 años parecía que todo iba bien, hasta ahora que se supo que su hijo Emiliano vive exclusivamente con Ingrid y que Charly no lo ve desde hace tiempo, por lo que el cantante comenzó a protestar y acusar a Coronado de que lo puso en su contra.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!