El medio artístico está de luto: Así despiden a Vicente Fernández

El vacío que dejó Vicente Fernández tras su muerte este 12 de diciembre de 2021 será irreparable, y el medio artístico no será igual. Así que actores, cantantes, músicos y personajes de la política lo despiden en redes sociales, al reconocer el legado del Charro de Huentitán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la noticia y emitió un mensaje en sus redes sociales:

"Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero".

Estos fueron los mensajes, recuerdos y fotografías que el medio artístico compartió para despedir al único e irrepetible Vicente Fernández.

Emilio Azcárraga Jean:

Andrea Legarreta:

Amado y admirado Don Vicente Fernández, guardo en la memoria del corazón y para SIEMPRE este dulce momento… Afortunada me siento de haberlo conocido! GRAN talento, Caballeroso, cálido, gran anfitrión… De todos los momentos que compartimos, sin duda me quedo con este. #EntreElAmorYYo #SerenataAlOído GRACIAS SIEMPRE estará con nosotros!! Un GIGANTE como usted no se va JAMÁS!! Buen viaje señor hermoso!! Abrazo con todo mi amor a su amada familia! Dios con ustedes

María Sorté dijo: "Es uno de los días más tristes que le ha tocado vivir a México porque él está en el corazón de todos nosotros, de los mexicanos que están en todo el mundo. Yo tuve la bendición y la oportunidad de trabajar con él en El Embustero y siempre fue un gran hombre, con un sentido del humor hermoso, muy generoso y muy comprometido en su trabajo. Después me volví a reencontrar con él en su rancho, cuando grabé Fuego en la sangre, porque el cantó el tema principal de la telenovela y nos invitó a algunos actores y al productor a su rancho, nos hizo una comida sensacional y nos cantó, fue un gran momento. Se nos va uno de los grandes y nos deja un luto en el corazón".

Carlos Cuevas:

"Uno se lo imaginaba, pero siempre es duro enfrentarse a la muerte de alguien tan querido, él es mi padrino de carrera, fue el que me abrió las puertas a las ligas mayores porque le dijo a Raúl Velasco que si quería ayudar a alguien de Valores Juveniles, que me ayudara a mí porque yo me iba a quedar para siempre… y mira qué buena mano tuvo, de ahí entre al OTI, y después gané el (concurso) Nacional y el Internacional, y hasta ahorita bendito bendito Dios he trabajado, pero él, Vicente Fernández, fue mi padrino de carrera y de vida, su muerte para mí es algo muy triste y muy doloroso".