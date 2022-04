El mago Rody creció y ahora nos confiesa su mejor truco: "Sacar a mis hijos adelante"

De niño no le costó trabajo hacerse “famoso” escudado con sus palabras mágicas; lo que le costó fue el bullying que su popularidad le acarreó siendo un niño. Y es que, en los años 80, aparecer en el Canal 2 era igual a que te conocieran en todo México, Estados Unidos y América Latina. Ser el Maguito Rody, del programa Chiquilladas, le costó durante seis años a Rodolfo Mercado Briones ser golpeado por sus compañeros de las escuelas a las que fue inscrito.

“‘¡Ay, El mago Rody! A ver, aparece un conejo’, y ¡bolas, me sonaban! Ya te jalaban, te pellizcaban, y yo: ‘¡Oye, tranquilo!’”. Mi mamá me decía: ‘Son niños que te envidian y agreden porque quieren sentirse superiores a ti’”.

Afortunadamente, a los 12 años tuvo que dejar el programa de televisión para entrar a la secundaria.

Ahí supiste que se acabaría el bullying y… ¿la fama? Mi papá me dijo que se acabaría, pero la ventaja conmigo es que siempre seré El Mago, Maguito, o El Magote Rody, porque comencé mi carrera en la TV, porque ya era un niño mago; así como otros quieren ser policías, astronautas... yo siempre supe que quería ser mago, y le he dedicado mi vida entera desde que tengo tres años.

¿Ganaste buena plata en aquellos años? Sí, aunque luego supimos que hubo malos manejos y nos bailaron; no ahorré, me gastaba mi dinero en trucos, algunos muy caros que mandábamos comprar fuera del país, y otros que comprábamos en una tienda de la CDMX.

Hubo una época de gloria para los magos en la TV… Sobre todo en Siempre en domingo: estaban Cepillín, Chen Kai, Krotani, Mandrake... Los vi y dije: “¡Quiero ser mago y salir en TV!”. Insistí tanto, que mis papás me llevaron a un programa: El duende Tan Tontín, donde buscaban niños con talento; hice mi show, y mis papás pensaron que se me había quitado la cosquillita, pero ahí me vio el productor Humberto Navarro y le dijo a mi papá: “Queremos invitar a tu hijo al programa Alegrías de mediodía”. Ahí conocí a Pituka y Petaka, Ginny Hoffman, Aleks Syntek, Pilar Montenegro, Usi Velasco, Claudia Ivette... Mi hermano Rodrigo era mi asistente… Ahí nos vio Raúl Velasco y fuimos a su programa, hasta que derivó en Chiquilladas, al que se integró Lucero.

¿Siguen teniendo contacto entre ustedes? Tenemos un chat de WhatsApp que es muy calmado, porque te contestan cada tres meses. Con quien más contacto tengo es con Carlos Espejel, me ha invitado al teatro Wilberto Cantón para algunas presentaciones; a Ginny Hoffman la vi cuando hicimos MoJoe; con Alex sólo por teléfono, aunque esporádico; con Pituka y Petaka de repente tengo contacto, pero ya se retiraron…

“EL MEJOR MAGO ES BETO EL BOTICARIO”

Abogado de profesión, el Mago Rody también domina el inglés y el japonés; tiene, además, una licenciatura en Turismo. “Me dijeron mis papás: ‘Está bien la magia, pero debes aprender algo más, porque en lo artístico a veces estás arriba y a veces abajo’, y me di cuenta en la pandemia, donde todos los shows fueron cancelados, así que me mantuve de mi trabajo como abogado”.

¿Cuál es el mejor mago de México? Para mi gusto, Beto “El Boticario”. Tenía carisma, magia y no era serio.

¿Tu mejor truco? Sacar a mis hijos adelante; mantenerme en la magia, y perfeccionar mi inglés y japonés.

¡Magia pura!

El origen de “Chin pum pan tortillas papas” es el siguiente: el Mago Rody no quería recurrir a las palabras mágicas que otros de sus colegas utilizaban entonces, así creó las propias: “‘Chin’ –que retomé cuando alguien lamenta algo: ‘¡Chin, se me olvidó!’–; ‘pum’ –por las onomatopeyas en las caricaturas de Batman–, y ‘pan, tortillas, papas’ –porque era lo que más comía cuando era niño–”.