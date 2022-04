"Él lo contó": Aseguran que Pepillo Origel tuvo romance con Eduardo Verástegui

Como parte de la investigación que han hecho en torno a Eduardo Verástegui, el programa 'Chisme no like' presentó una entrevista con una mujer que habló de la desilusión que siente del actor y reveló un presunto romance del galán con Juan José Origel.

La mujer identificada como Patti Limón era seguidora de Eduardo, a quien ahora describe como alguien que "siempre está con las personas que tienen dinero, con las personas de alto rango, tú no le representas algo importante, él no se tome el tiempo contigo si no tienes algún beneficio para él".

“Gracias a la investigación que ustedes empezaron a hacer el año pasado fue que a mí se me cayó la venda de los ojos. Utilizan a la iglesia y sobre todo a las mujeres más en México que venimos de una educación católica Guadalupana… yo lo dejé de seguir porque me pareció doble moral, falso y si creo todo lo que han investigado de él porque tengo de muy buena fuente que es una persona que es arribista”, aseguró Limón.

En su declaración, dijo que conocer que Juan José Origel presumía que había tenido un romance con Eduardo Verástegui.

“Me atrevo a decir, porque lo sé, que uno de sus inicios aquí en el mundo del espectáculo fue por un romance que tuvo con persona muy importante que sigue vigente en la actualidad ‘Pepillo Origel’… él se los dijo a las personas que estaban ahí, fue en Acapulco, lo contó porque estaba orgulloso de esa relación, los que saben son sus personas allegadas”, dijo la mujer.

Hasta el momento, Origel no se ha manifestado al respecto. En cuanto a Eduardo, últimamente su nombre ha salido a relucir por su cercanía con Toño Berumen, acusado por varios cantantes de acoso y abuso, así como por su presunto romance con Ricky Martin.