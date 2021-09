"El karma es el karma": Enrique Guzmán sobre la muerte de la hermana de Frida Sofía

La muerte de una joven de 24 años es karma para Enrique Guzmán, o al menos así lo dijo cuando le preguntaron sobre la reciente pérdida de Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía.

En conferencia de prensa, al cantante le solicitaron unas palabras por la muerte de la media hermana de su nieta, ocurrida el pasado 3 de septiembre, y dijo: "El karma es el karma, hija".

Las desafortunadas palabras fueron criticadas en redes sociales, por lo que Enrique Guzmán publicó después en su cuenta de Twitter: "El llamar KARMA a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación".

Sin embargo, ya era demasiado tarde, y el público se lo hizo saber con sus comentarios:

Además, en esa conferencia de prensa debido al reestreno de 'Jesucristo Súper Estrella', donde participa Enrique Guzmán, habló sobre el caso legal contra Frida Sofía:

"Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho. No lo ha hecho y no sé por qué, realmente; supongo yo que, como no tienen forma de probar que yo, alguna vez, tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada. Mientras ella no ratifique nada, pues yo estoy tranquilo, no pasa nada”.

"No ha dicho nada, no ha ratificado nada. Nadie me acusa de nada. A lo mejor está mejor ahora que antes, supongo yo, por problemas familiares”, dijo el cantante.

Eso sí, aprovechó para decir que Frida Sofía “Ya no es parte de la familia, para mí no es parte de la familia".

