El inesperado antes y después del Rey Grupero, el "caballero" que Cynthia Klitbo defiende

Ya fueron novios y ahora solo son amigos entrañables, pero Cynthia Klitbo y Rey Grupero sorprendieron por lo bien que se veían juntos en una alfombra roja, donde el influencer destacó por lucir más guapo que nunca.

Durante una década, habíamos visto a Rey Grupero con su look desprolijo, sombrero y pelo largo, pero junto a Cynthia Klitbo decidió peinarse, ponerse su mejor atuendo y hasta usar moño. Así lucieron juntos:

De hecho, Rey Grupero hasta presumió su nuevo look como todo un galán:

Apenas en junio, Luis Alberto Ordaz celebró 12 años de su famoso personaje, con el que ha hecho bromas muy pesadas en las calles y que le valió atraer la atención en las redes sociales.

En Instagram, así celebró a su personaje de Rey Grupero: "Hace 12 años inventé un personaje con las características que yo soñaba tener , un personaje lleno de confianza, desmadroso y con una irreverencia máxima, le puse Rey Grupero por qué siempre soñé con ser un cantante famoso, el personaje iba a ese rumbo hasta que tuve un problema con mis cuerdas y me quede mudo más de un año, sufrí mucho pero en ese tiempo inventé cosas que podía hacer sin voz, gracias a Dios me operé con una gran doctor Cristina Alarcón y me dejó al 100 ahora quiero cumplir mi sueño de cantar y hacer lo que tanto amo componer buena música y hacer duetos con grandes famosos del regional, ya iré subiendo material y espero que como con las bromas también me apoyen en esta etapa los amo y les mando besos!".