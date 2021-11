¡El hombre perfecto! Luciana, novia de José Ron, nos confiesa si hay planes de boda

Los aplausos le llovieron a José Ron durante el concierto que ofreció junto a su banda Koktel, en un local de avenida Insurgentes Sur, donde asistieron no sólo sus amigos más cercanos y su madre, sino también su novia, la conductora argentina Luciana Sismondi, quien estuvo en primera fila lanzándole besos y echándole porras.

“Es superlindo tenerla aquí porque es una mujer muy detallista, en la tarde me sorprendió con un regalo muy bonito, y me encanta, porque una pareja también es para hacer equipo, para apoyarnos en los proyectos; ella sabe mucho de eso, y para mí es importante contar con su respaldo”, nos platicó el protagonista de La desalmada.

Por su parte, la joven modelo y presentadora de Telehit, que se prepara en el CEA para tocar puertas en el mundo de las telenovelas, aseguró estar muy emocionada de poder compartir los momentos más importantes de su pareja, pues “para él es una pasión muy grande la música, y verlo concretar sus sueños nos hace felices a quienes lo queremos”.

La conductora nos dijo sin titubeos: “Yo lo amo muchísimo, lo admiro porque es muy profesional, siempre le digo que aprendo al ver cómo se levanta cada día para dedicarle mucho tiempo y disciplina a su profesión, por eso está dónde está, se gana también el cariño del público porque es una persona muy humilde”.

Foto: José Luis Ramos

El galán de 40 años siempre ha sido muy reservado con sus romances, aunque esta vez no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo feliz que es con Luciana, incluso posteando fotografías en las redes sociales en las que le dedica tiernos mensajes.

“Me siento muy afortunada porque quizá todos conocen al José Ron de la televisión, pero yo tengo la posibilidad de percibir cómo es él puertas adentro, y eso es lo que más me enamora, porque es un hombre superhumilde, respeta a los animales, a la familia, el trabajo, es muy caballero y romántico... Creo que los dos somos muy detallistas”, recalcó Sismondi, quien lleva un poco más de dos años radicada en México.

A la chica le gustaría formar una familia con el histrión, y lo califica como una bendición, “pero todavía no, falta para eso”. Aunque no hay planes inmediatos de boda, ellos están “muy bien, disfrutando el momento, la compañía, y ojalá que sea para toda la vida. A sus padres los amo, su mamá es muy especial conmigo, es muy buena suegra; mi familia está en Argentina, y que él me deje entrar a su círculo cercano es hermoso”.

