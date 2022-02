El hilo de Twitter sobre el drama y romance de Belinda con "el colombiano ese", Maluma

Ante la ruptura de Belinda con Christian Nodal, fue imposible dejar de recordar el historial amoroso de la cantante, pues como creció bajo los reflectores, su vida sentimental siempre ha sido noticia. Chris Angel, Giovanni Dos Santos y hasta Lupillo Rivera son los nombres famosos que se han relacionado con la artista, pero también existe Maluma y quizá pocos lo recordaban.

El periodista Hugo Maldonado, quien también colabora en TVyNovelas, publicó en sus redes sociales una pregunta que desató un hilo viral en Twitter.

Todo comenzó cuando compartió: "¿Sabían que Belinda y Maluma tuvieron que ver a finales de 2014 y luego de que esta lo negara él le dedicó la canción "Borro Casette"? ¡Y puedo hacer un hilo que lo pruebe! #InvestigacionesEspeciales".



Así que después de que sus seguidores y algunos Belifans lo pidieron, abrió el hilo:

"La historia de amor de Maluma y Belinda fue destapada por la revista TVyNovelas Colombia (noviembre 2014), cuando dieron a conocer unas fotografías de los cantantes cenando en un restaurante en Bogotá".

Hugo Maldonado explicó: "El mismo medio reportó que primero estaban en mesas separadas pero después comieron juntos y posteriormente se marcharon juntos. Esta fue la primera vez que fueron captados infraganti"

"A finales de noviembre de 2014 Belinda fue invitada a cantar en la final del concurso el cual fue ganado por Maluma quien se deshizo en halagos para ella. Ahí negó que tuvieran algo que ver pero admitió que le gustaría “Ojalá fuera mi novia, ella vino a Colombia por la ‘Voz Kids’ “.

"Por su parte la cantante dijo que le caía bien su familia pero que entre ellos no estaba pasando nada más "Lo admiro muchísimo y es un tipazo y como ser humano me encanta".

El periodista recordó: "Luego de este encuentro vino la primera interacción de ellos en Instagram. El 30 de noviembre Belinda colocó una imagen con la frase 'Conoces a miles de personas y no causan ningún efecto en ti, y conoces a una sola persona y te cambia la vida...'”.

"Un día después Maluma respondió con una fotografía con la misma pose y el mensaje 'Y si.... Efectivamente lo cambió todo'".

"En una entrevista con María Celeste Arrarás cuando le cuestionó al colombiano si tenía una relación con Belinda respondió que “ojala, yo quisiera”".

"Cansada de los rumores que ellos mismos iniciaron, la primera en desmentir el noviazgo fue Beli en una entrevista para la revista Quién: "Es un compañero de trabajo muy talentoso, nos llevamos muy bien y únicamente nos hemos visto para cuestiones de trabajo", escribió Hugo Maldonado.

"Y lo mandó directo a la friendzone: "No es cierto, no tengo novio y [Maluma] no es mi novio. Es sólo mi amigo y nada más".

"Pero desafortunadamente Maluma se encontraba fuera del país pero en una entrevista con Variety Latino, volvió a elogiar a la española: 'Belinda, lo digo abiertamente, no somos novios, pero es una de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida"".

"Fue TVyNovelas Colombia la que dio a conocer a finales de mayo de 2015 que los cantantes no deseaban verse más ni en pintura, a pesar de que ambos se encontraban radicando en Miami. El medio no dio más detalles de lo que provocó el distanciamiento entre ambos".

"Mientras tanto Belinda tuvo un encontronazo con Pati Chapoy porque fue criticada en el programa por haberle dado de beber alcohol a sus jóvenes seguidoras e incluso dijeron que el perro de Belinda había bebido del alcohol que se cayó al suelo. Tales comentarios fueron suficientes para que Beli se comunicara con Pati para reclamarle que lo habían dicho era blasfemia y que nunca más les daría una entrevista. A lo que la periodista le respondió que no se la pediría".

Y el hilo continúa: "Tras haber sido relacionada con Giannluca Ginoble, (II Volo) y hasta con Zac Efron, la cantante dio una entrevista en julio de 2016 donde aseguraba que entre ella y Maluma no había pasado nada. Gustavo Adolfo Infante quien realizó la entrevista para El gordo y la flaca, reveló que antes de que comenzara el enlace, Belinda le pidió que no le preguntara por "el colombiano ese" que se quería colgar de su fama."

"Ese mismo mes la cantante canceló su participación en la semifinal del reality La Voz México cuando se enteró que Maluma era uno de los coaches de la temporada".

La relación de ellos dos fue polémico pues la acusaban de salir con un hombre casado algo que negaron los dos. Por su parte Maluma fue relacionado con Eiza González en julio de 2017 y a pesar de que se publicó un video de ellos juntos en Los Angeles no prosperó el romance ni la amistad".

"La tía del cantante (la de la foto polémica) aseguró que la cuenta de Maluma Baby había sido hackeada y que no había sido él quien escribió los mensajes. Entrevistada por Vanity Fair Belinda se defendió de los ataques del mago quien la llamó interesada y dijo que Maluma le caía bien pero que no estaba interesada en él "me cae bien y todo, pero normal, o sea tampoco, no pasa nada. Es un chavo buena onda pero hasta ahí". SEGUNDA VEZ QUE LO FRIENDZONEÓ".

"En enero de 2019 se dio a conocer que el equipo de Belinda había buscado al cantante quien ya gozaba de popularidad mundial (hasta Madonna hablaba de él y luego grabó una canción con ella) para que hicieran un dueto pero ahora fue él quien le dijo que mejor ya no.

¿VENGANZA?

"En marzo de 2019 un amigo de Maluma de nombre Juan Manuel Lopera confirmó a un programa colombiano que ellos SÍ ANDUVIERON pero que el noviazgo no prosperó porque no estaban en la misma sintonía.

Y aunque no ofreció más detalles, aseguró que Maluma no sufrió de desamor. Ese año Belinda fue relacionada con el cirujano Ben Talei y con Lupillo Rivera.

"Después de platicar bromearon con quién de los dos colgaría primero. Al salir de la transmisión Maluma, Belinda insistió en que son muy buenos amigos. En esta misma transmisión ambos recordaron cuando salieron juntos una noche pero Belinda aseguró que no se acordaba de nada. COMO LA CANCIÓN DE "BORRO CASETTE".

