El hijo de Xavier Ortiz arriesga la vida por ver de nuevo a su papá

A dos años de que Xavier Ortiz decidió escapar por la puerta falsa, su viuda, Carisa de León, organizó en Guadalajara, Jalisco, una misa en su honor a la que TVyNovelas estuvo invitada. Llamó la atención que no estuviera presente Xavi, el hijo que ambos procrearon. Al terminar la celebración platicamos con ella, y nos hizo tremenda declaración: el pequeño ha puesto su vida en peligro un par de veces durante el último año. Nos dio los detalles.

Estamos contigo… Muchas gracias. Fue una misa muy emotiva. El Padre siempre habla de la misericordia, del perdón y de no juzgar, y creo que eso es lo que más trabajo me ha costado: juzgar a Xavier, porque cuando alguien te deja de esa forma, es muy difícil...

¿Por qué no estuvo Xavi, tu hijo? No quiso venir; se puso su pijama y se fue a dormir. Para él también ha sido difícil... Desde el primer día sabe lo que ocurrió con su padre; eso fue lo que nos recomendó el especialista. Claro, se utilizaron otras palabras para que él lo entendiera. Así que siempre respetamos las decisiones que él quiera tomar.

¿Él está bien? Tuvo en la escuela una situación donde puso su vida en peligro; afortunadamente no sufrió y ni un raspón tuvo.

¿Fue un accidente? No, él fue consciente. Por esa razón la escuela nos condicionó y estamos trabajando en ello. En mis oraciones siempre le pido a Xavier que, cuando yo no esté, lo cuide, y me da mucho gusto que así lo haya hecho. El director de la escuela estaba muy asustado y me dijo: “No puedo creer que, pese a la manera que cayó, no le haya pasado nada”.

¿Hablaste con él para saber por qué lo hizo? Sí, le cuestioné y me dijo: “Es que quiero ver a mi papá, ¿cómo quieres que le haga”, y lo entiendo. Esto ocurrió el año pasado, en los últimos días de escuela antes de Navidad. Tanto esa fecha como el Día del Padre son fechas muy, muy difíciles para él.

¿Entendemos bien? ¿Tu hijo lo ha hecho en varias ocasiones? Sí, un par de veces. Y no me gustaría dar más detalles. Hoy está mucho mejor. Yo soy la que me he sentido muy cansada. Ahora sí, el cuerpo dio lo que tenía que dar; bajé 30 kilos, empezando por ahí. Además he tenido ataques de pánico, pesadillas y mucha ansiedad.

¿Entonces ya te cayó el veinte? Como que ya. Necesité dos años para darme cuenta de lo que pasaba. Además, me siento sola: creo que nunca voy a encontrar a alguien que pueda superar a Xavier. Y si lo llegara a tener, me daría mucho miedo volver a pasar lo mismo. ¿

Ya tienes más claridad de por qué Xavier tomó esa decisión? No, porque no hay una respuesta. Es un misterio cómo la gente llega a esa conclusión. El instinto más básico que uno tiene es la supervivencia; brincártelo es inexplicable. No sé por qué llegó a eso, no lo puedo entender, pero sí lo respeto.

“NO NECESITAMOS PEDIR LIMOSNA NI CARIDAD”

¿Existe algún fideicomiso para tu hijo? Si existe, lo desconozco. He tenido muchos otros pendientes que eran mucho más urgentes, o sea, entre la vida y el dinero. Yo creo que la vida y la salud mental son primero.

¿Quién te apoya económicamente? Por fortuna, soy una persona muy preparada profesionalmente; vengo de una familia que cuenta con los medios para resolver cualquier cosa. No necesitamos pedir limosna ni caridad. Además, mis dos hijos mayores ya trabajan, y ambos aportan a la casa. Ellos son los que han sido pilares para cuidar a Xavi, para acompañarlo, llevarlo, traerlo, pagar muchas cosas que le hacen falta. Aparte de ellos, mis papás; nunca estoy sola.

¿Qué le dirías a aquellas personas que te tacharon como la mala del cuento? Cualquiera lo va a entender: Xavier no estaba en su mejor momento, esa era su percepción, y es válida. Pero que sea tu percepción no quiere decir que sea la verdad, A mí no me gustó el final que tuvo, pero hay que respetarlo también y aceptarlo, porque es su vida y es su derecho.

Te recomendamos:

Todas las veces que la realeza advirtió a Harry “amigo, date cuenta”

"Gracias a Dios, Meghan no viene", la incendiaria declaración de la reina

Así es el ataúd de la reina y las impresionantes joyas que lleva