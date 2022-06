El hijo de Leonardo Daniel ya vive con la hija de Gaby Rivero

Aunque tiene apariencia de niño, Patricio de Rodas ya es un hombre de 23 años que no sólo ve cumplidos sus sueños en la actuación, sino que, además, ya vive la experiencia del concubinato junto a su novia, Maya Ricote, hija de la actriz Gaby Rivero. Este chico viene de una familia de artistas, su padre es el primer actor Leonardo Daniel, y su abuelo, otro grande, Lorenzo de Rodas, quienes le enseñaron el amor por la profesión. Desde las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero, el joven nos habla de su romance y del difícil momento que representó tener en estado de gravedad a su progenitor.

Te hemos visto muy enamorado en redes sociales, ¿cómo va ese romance? Ciertamente estoy muy enamorado, ya hasta vivimos juntos y tenemos un cachorrito. Apenas llevamos un año, pero nos la pasamos muy bien; ella es mi mejor amiga y es muy divertido compartir mis días a su lado. Además, nos encanta cocinar, disfrutamos la comida y nos reímos mucho, eso es lo más importante de toda relación.

¿Cómo es Gaby Rivero de suegra? Ella es una gran persona, me llevo muy bien con Gaby porque es chistosísima, casi hemos llorado de la risa.

¿Desde qué edad actúas? Empecé a actuar a los 16 años, ahorita tengo 23, pero siento que lo he hecho desde toda la vida, porque siendo chiquito ya creaba personajes; siempre tuve el piquetito de actuar, aunque de manera formal lo hice desde esa edad.

¿Cuál fue esa gran motivación que te llevó a los escenarios? Fue muy chistoso porque desde pequeño, cuando veía a mi papá actuando, le decía que no quería ser actor; pienso que me daba miedo o no quería ser igual que él. A los seis años me negaba a seguir sus pasos, pero lo acompañaba al set a ver las filmaciones porque me encantaba este mundo. Por eso digo que tengo influencias de mi papá y de mi abuelo.

¿Cómo es que a los 16 años decidiste prepararte? A través de una amiga que me animó a que entrara en Casa Azul a hacer un curso de actuación. Yo me metí porque como iba a la prepa abierta tenía mucho tiempo disponible. Pero desde el primer día quedé atrapado, me enamoré de la carrera y ese mismo día le confesé a mi papá que sí quería ser actor.

Entonces, ¿Leonardo Daniel te apoyó desde el primer día? Sí, lo único que me dijo fue que si yo quería ser actor, tenía que prepararme bien, tomar algunos cursos y pulir mis herramientas. Cuando le digo que estoy frustrado o nervioso por una escena, me dice que me divierta, que disfrute el proceso.

¿Cómo fue crecer con un primer actor en casa? Era increíble; me acuerdo perfecto cómo mi papá llegaba quemado porque había hecho una escena de incendio y le gustaba que lo viéramos caracterizado, transformado. Yo desde los cinco años respeto un set, ya a esa edad sabía que no podía hacer ruido, me quedaba paradito viendo a mi papá trabajar, me metía entre la escenografía y me apasionaban todos esos universos que me impresionaban. Esos eran mis jardines de juego, porque yo me creaba mis propias historias.

¿Tener un papá actor ha sido una ventaja o una desventaja? Yo lo he tomado con un poco de orgullo; cuando estaba comenzando la carrera sí me pesaba algo porque me sentía comprometido con el nombre de mi papá y de mi abuelo, pero conforme he ido creciendo, me he dado cuenta de que soy mi propio actor, mi propia carrera y mi propia época. Claro, no te niego que me da mucha felicidad tener el ejemplo que tengo.

¿Qué has reflexionado con tu personaje? Rodrigo es un niño rico que viene de una familia con muchísimo poder, y es lo que pasa mucho con estos júniors que sienten que todo el mundo está a su disposición. Justo a esto se empieza a enfrentar Rodrigo cuando se da cuenta de que no todo lo que quiere se lo van a dar, que no tiene el planeta a sus pies. Ahí es donde entra el conflicto, porque capta que su manera de demostrar amor y de relacionarse no son las correctas.