El hermano de Gael y su infierno con las adicciones; la viuda de su padre hace tristes revelaciones

Después de limar asperezas con José Emilio García, hijo menor de José Ángel García, Bella de la Vega no supo nada de él hasta la semana pasada, que el joven publicó en sus redes sociales un impactante texto en el que detalla el infierno que vivió durante todo diciembre al interior de un centro de rehabilitación donde se encontraba “por depresión, consumo de sustancias y alcohol”. “Me quisieron violar varias veces, había narcos (...) y un chi... de cosas bien cu... No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones en ese lugar”. Asimismo, revela que su madre, Carla Ríos, está internada en un hospital psiquiátrico. Al respecto, la viuda del director, quien vivió con el joven tres años, nos contó su experiencia y reveló las difíciles situaciones que enfrentaron con él. Lamentó que las cosas hayan empeorado, y si su esposo aún viviera, estaría inmensamente triste.

¿Qué piensas de la publicación que hizo José Emilio? Él había negado que consumiera drogas… Sí, lo comenté, pero me lo tomaron a mal. Él lo negaba, pero al mismo tiempo lo admitía; dijo: “Bella es mentirosa”, pero admitió que consumía cannabis y algunas sustancias. En fin, ya no me quise meter en ese rollo. Luego dijeron que me iban a demandar, y así quedaron las cosas; cada quien sabrá su vida. Yo sólo dije lo que pensaba. Estoy bastante conmovida con la situación, porque su papá estaría muy triste si viera esto.

Sobre todo porque compartió cosas muy delicadas, que la pasó muy mal… Sí, pero no es sólo que denuncie que lo maltrataron y que lo hicieron sufrir; obviamente los centros de rehabilitación no son una cama de rosas, el punto es: ¿por qué estuvo ahí? ¿Por qué lo metieron? Obviamente yo, que viví con él, lo sé; de hecho, su papá se fue muy triste porque vio que José Emilio no hacía lo que un hijo debería, que es estudiar, trabajar y ser productivo, José Ángel vio que eso no estaba pasando y se ponía muy triste, se fue de este mundo preocupado, y ahora las cosas, al parecer, han ido de mal en peor.

¿En qué etapa vivió José Emilio con ustedes? Del 2017 al 2019, fueron tres años y lo conocí bastante bien, sé perfectamente lo que hacía en el tiempo que estuvo con nosotros en el departamento. Ya después, José Ángel y yo vivimos solos en mi casa de Naucalpan.

¿Cómo era? ¿En qué situaciones lo llegaste a ver? De eso no diré nada por la amenaza que me hicieron de demandarme; por decir la verdad, me puedo meter en problemas, pero puedo decir que José Emilio llevaba una relación muy difícil con su papá. José Ángel siempre estaba preocupado por él, le decía: “Haz esto”, “te inscribo en tal lugar para que hagas algo”, pero todo se quedaba sólo en buenos deseos, porque no había un compromiso por parte de José Emilio de hacer las cosas.

¿Cuál fue el detonante para que dejara de vivir con ustedes? José Emilio seguía sin trabajar ni estudiar, y José Ángel estaba desesperado, decía: “¿Cómo le hago para que mi hijo se ponga a hacer algo?”, y pensó que lo mejor era que dejáramos de estar los tres juntos en el mismo departamento. Se fue a vivir conmigo para que él, que ya era un joven de 21 años, se enseñara a ser independiente. Pero se regresó a vivir con su mamá, y hasta donde me quedé, seguía sin trabajar ni estudiar.

¿Cómo era la relación de José Emilio con su mamá? En varias ocasiones llegó a llamar a la casa y le dijo a su papá que ella estaba mal y que tenían problemas. Yo me mantenía al margen.

En el tiempo que viviste con él, ¿notaste que estuviera deprimido o algo parecido? Es una cuestión delicada; José Ángel me comentó que la mamá de José Emilio sufría el problema de bipolaridad, y al parecer, él lo podía haber heredado, cosa que nunca comprobó porque no le hizo estudios para eso, pero mi esposo lo presentía.

De hecho, en su mensaje José Emilio externó que su mamá estaba en un hospital psiquiátrico… Eso ha sido desde el principio. José Ángel duró 20 años casado con esa señora, y desde entonces ella se la ha pasado en esos lugares. Mi esposo me dijo que fue una relación tortuosa, hasta que ya no pudo más y se separó. Después me conoció a mí.

¿Gael está enterado de los problemas de su hermano? Está enterado de todo porque su papá le platicaba las cosas, desde los problemas que tuvo en su matrimonio anterior con la mamá de José Emilio. Me imagino que era triste para él enterarse de que su papá estaba pasando por cosas feas, y creo que por eso Gael se ha mantenido muy al margen.

¿Cómo se lleva con José Emilio? Como Gael es su medio hermano y realmente la mamá de José Emilio no era buena con José Ángel, no eran tan cercanos.

¿Conociste a la mamá de José Emilio? Sí, bastante bien, durante los juicios que entabló contra José Ángel, que fueron bastante feos; incluso hubo uno penal en el que casi meten a la cárcel a mi esposo porque no estaba pagando una supuesta pensión alimenticia que ella había solicitado.

¿Para José Emilio? No, ¡para ella! Creo que el juez había dictado una pensión provisional, pero José Ángel no tenía dinero para pagarla; de hecho, tuve que acompañarlo al Ministerio Público para de mostrar que él estaba muy enfermo. Llegó con su tanque de oxígeno, sin poder respirar; incluso, en ese momento estaba empezando la pandemia, porque fue a principios de 2020.

¿Hasta el 2020 la señora lo siguió demandando? ¡Sí! Todo el tiempo... Hasta el último instante de su vida quiso hacerle daño. Le hizo la vida de cuadritos, ¡fue terrible!

