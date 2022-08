El ex de Jenni Rivera flechado por mujer trans y ELLA habla en EXCLUSIVA

Esteban Loaiza volvió a sonreír y, al parecer, el motivo tiene nombre y apellido: se trata de Ximena Vázquez, una mujer espectacular que poco a poco se ha convertido en su amiga, pero que, además, no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor de la mano del beisbolista. En exclusiva para TVyNovelas, Ximena habló por primera vez de sus encuentros con el ex de Jenni Rivera y de su proceso de cambio de sexo.

¿Eres la nueva pareja de Esteban Loaiza? Pues él y yo realmente somos muy buenos amigos, nos queremos bien y mucho.

¿Desde cuándo se conocen? Tal cual, lo conocí en el estadio de beisbol en Veracruz; obviamente me llamó la atención y me acerqué a pedirle una foto. Él con muchísimo gusto se tomó la foto conmigo, luego lo etiqueté en Instagram, y él me mandó mensaje por la misma vía.

O sea, le encantaste… Más bien, creo que le parecí guapa.

¿Qué te escribió? Que le parecía muy guapa y otras cosas más, y poco a poco fue creciendo nuestra amistad. Pero tú en realidad recibes muchos mensajes, ¿no? Sí, principalmente por OnlyFans.

¿Qué hacías en Veracruz? Soy modelo y tenía llamado en ese estado.

¿Y él? Él estaba en el juego de Toros contra Águilas. Es instructor de niños y lo apoyo en todo, me encanta que haga cosas que le gustan. ¿Cómo está él anímicamente? Honestamente, él es una persona noble que le han pegado mucho, pero tiene un ángel dentro de él. Es muy sincero, humilde, yo creo que eso es lo que más me gusta de él.

¿De qué platicas con Esteban Loaiza? Nuestras conversaciones casi siempre son muy divertidas porque nos recomendamos restaurantes, películas y cosas bonitas; nuestra información es muy sana, a él le gusta mucho la banda.

¿Por qué te dicen “La Buchi”? Pues es como de “Buchona”, ya la gente me reconoce por ese sobrenombre, y eso es maravilloso.

Viudo de Jenni Rivera en plena conquista con chica ¡30 años menor que él!

¿Te gustaría tener una relación en este momento? Honestamente el OnlyFans es mi fuerte, y pues sí me ha pasado que me piden que borre mi cuenta porque soy muy liberal, más por lo que he vivido, y pues tal cual, desde muy joven me he mantenido sola económicamente.

¿Este proceso que tuviste se cuenta? Es decir, ¿platicas que tuviste un cambio de sexo? Cuando alguien te quiere conquistar sí, pero tampoco lo hago con cualquiera. Ha pasado que se quieren echar para atrás, pero luego me dicen que no les importa, que estoy divina. He andado con figuras públicas, y yo también respeto, si luego de saber mi cambio de sexo dicen que no, pues ellos se lo pierden.

Además, el alma no tiene sexo… Claro, y como yo no dependo económicamente de nadie, pues tampoco es que pase algo si me dicen que no. Yo soy de las personas que dicen lo que sienten y lo que no les parece. Bonita estoy, y si no me aceptas tú, me acepta otro. Tengo hasta amigas gays que me han tirado la onda.

¿Esteban Loaiza sabe tu naturaleza? Sí, él sabe lo que soy, es un hombre muy respetuoso, nunca me ha faltado al respeto, y de lo que se dijo que andamos, pues no andamos, pero sí estamos juntos, aunque sólo por amistad.

¿Puedes asegurar que nunca se dieron ni un besito? (Risas.) Pues mira, lo importante es que tenemos salud.

¿Te declaras soltera en este momento y abierta al amor? Sí, totalmente.

¿Cómo te gustan los hombres? Me encantan con barba, no muy flacos, con porte, que huelan delicioso, como Esteban.

Hay que darle de comer un poco más a Esteban, ¿no crees? Ya estoy en eso, ya le estoy dando pura proteína (risas).