El ex One Direction más popular regala amor y "Mañanitas" en México

Ya no es el mismo niño de chinitos pronunciados dorados que saboreaba la estrepitosa fama de One Direction.

Harry Styles hace nueve años le dijo adiós a la popular boy band británica en un abarrotado concierto en el Foro Sol en Ciudad de México. Casi una década más tarde, ahora más adulto y con otro look, vuelve a hacer suyo el mismo escenario en el que demostró ante más de sesenta mil personas que es el exi ntegrante de la agrupación más exitoso.

Harry aterrizó a la capital mexicana con toda su energía para el Love On Tour y desató una completa histeria en la que miles de fans madrugaron a las afueras del Foro Sol para verlo. La primera de las dos noches de concierto del británico fue una verdadera fiesta de disfraces y colores.

Miles de fans le dieron rienda suelta a su creatividad y crearon atuendos para estar alineados con los looks de Harry Styles. Sombreros, lentes, collares llenos de plumas, brillantes y colores neones abundaron en el recinto.

Con su canción Sushi comenzó el repertorio desencadenando que de inmediato los fans encendieran sus teléfonos para captar los mejores momentos para el recuerdo. "Buenas noches México, los quiero mucho", pronunció en español el cantante para continuar su show.

Le siguieron "Golden", "Adore you", "Daylight", "Cinema", "Keep Driving", "Late Night", "Watermelon Sugar", "Love of my live" y su más reciente sencillo viral "As it was".

Como el nombre de su tour, Harry sólo regaló amor en el espectáculo. Saludó, dio la mano, lanzó decenas de besos y hasta le cantó el cumpleaños a una fan. Cómo retribución a ese cariño incondicional con el público mexicano, los fans entonaron al unísono las tradicionales mañanitas... y al muchacho bonito, se la cantaron así.

Uno de los momentos más anhelados y emotivos fue cuando Harry cantó la primera canción popular de One Direction, el público le agradeció y a todo pulmón corearon "Whats make you beautiful", durante los casi cuatro minutos que duró ella canción, más de un seguidor lloró recordando la época de la boy band.