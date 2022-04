El día que diputados mexicanos le quisieron quitar la nacionalidad a María Félix... y cómo los venció

La Orden de las Artes y las Letras en grado de Comandante. Esa es la condecoración que el gobierno francés le quería otorgar a María Félix en 1997 por su contribución al cine de aquel país y su ayuda para estrechar los lazos con México.

Pero la noticia provocó el escándalo en un grupo de legisladores que consideraron que esa condecoración ameritaba que la actriz perdiera la nacionalidad mexicana, de acuerdo con el artículo 37 de La Constitución, que señala que la nacionalidad se pierde "cuando se usan títulos nobiliarios que impliquen la sumisión a otro gobierno, lo que de principio resultaría contrario a lo dispuesto por el artículo 12".

María Félix no se dejó. Luchó para defender su derecho a recibir la condecoración.

En una entrevista para el programa "La Tocada" en 1997, la actriz contó con el vozarrón que la caracterizaba.

A mi me dieron una distinción por parte del gobierno de Francia, no un premio porque los premios se dan en las ferias, a mi me hicieron el honor. Y he pasado las de Caín para poder potar mi condecoración"