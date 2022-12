El día que Yuri se hizo cristiana y cómo influyó en ella el asesinato de Selena

En julio de 1995, Yuri anunció su conversión al cristianismo y al mismo tiempo dijo que había encontrado el amor verdadero y que se casaría muy pronto.

"Me bauticé cristiana para encontrar la paz espiritual... ahora soy otra y me voy a casar con Rodrigo", le dijo a TVyNovelas en una entrevista en la que sinceró acerca de las razones por las que tomó esa decisión.

Al preguntarle qué la había orillado a buscar esas respuestas en la religión, la cantante contesta: "Llegué a un momento crítico. Me di cuenta de qué tan vacía se encontraba mi vida de qué tan sola estaba".

En un ejercicio de honestidad, habló de la manera en que se había engañado a sí misma: "A veces loas artistas pensamos que lo tenemos todo y cuando menos esperamos nos damos cuenta de que no poseemos nada. Cuando tocas fondo te enteras de que las cosas materiales no te quieren ni te apapachan".

Yuri reveló el acontecimiento que la llevó a darse cuenta que estaba viviendo en una burbuja que la mantenían en un estado de falsa felicidad.

"Algo que me hizo caer y que me sacudió muy fuerte fue la muerte de Selena porque me di cuenta que no somos nada. De pronto puede llegar un ser humano, un terremoto, un accidente y te quita la vida", contó la güera a TVyNovelas.

Yuri se refería al asesinato de Selena, la reina del Tex Mex, quien fue víctima de Yolanda Saldívar, una fan y socia que la mató en su boutique.

"Me di cuenta de eso y lloré mucho. Pasé dos semanas en las que no quería salir ni un momento a la calle porque si a Selena le pasó, todos estamos expuestos a que nos suceda lo mismo".

Desde entonces, Yuri se ha mantenido firme en su decisión de la fe cristiana.

Sigue el chisme:

Confesiones de Yuri tras 46 años de carrera: "Ya no pido llenos totales, lo importante es la salud y mi familia"

Yuri aplasta a cucaracha que se le subió por la oreja: "¡Aaay qué bueno que fue por ahí y no por acá!