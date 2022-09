El día que Shanik Berman explotó contra Galilea en 'Hoy', como Gustavo en 'Sale el sol'

Lo que ocurrió en 'Sale el sol', cuando Gustavo Adolfo Infante dijo estar harto de sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, fue un momento que no se podrá borrar de la historia de la televisión mexicana, como cuando Shanik Berman también explotó en vivo contra Galilea Montijo.

Ocurrió en el programa 'Hoy', cuando Carmen Armendáriz era la productora del matutino de Televisa. Tras dar una noticia al aire, Shanik intentaba explicar datos, pero Galilea la cuestionó "¿Y tú cómo sabes...?".

Ahí empezó todo. Shanik terminó diciéndole: "Es mi opinión, a parte, ¿Tú qué traes desde que llegué? No te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas, yo estoy tratando de opinar como periodista...".

"¡Y muy respetable!", respondió Galilea. Pero Shanik refutó: "Pero entonces vámonos, como dices tú, respetando". Así que Montijo remató: "¡ah!, ¿quieres pintar rayita conmigo?".

Fue entonces que Shanik reventó y se puso de pie: "Mira chula, este es tu programa y ¿yo para qué te incomodo?... Quédate con tu programa".

Shanik casi se sale del foro y la productora la logró convencer de quedarse. Debido a que era épocas de Día de muertos, Galilea Montijo tomó un arreglo de flores de Cempasúchil, pero los técnicos del foro le gritaban que no se los diera porque son flores de muertos.

Incluso Shanik alcanzó a decir: "¿Te estás burlando de mí?". Al final, ambas se abrazaron, pero Galilea hizo gestos ante la cámara como si no le gustara estar cerca de Berman. A pesar de hecho, hasta la fecha trabajan ocasionalmente en el programa 'Hoy', y ya no han ocurrido encontronazos como aquel.

Se convirtió en tendencia en TikTok.

El audio de aquel enfrentamiento ha sido uno de los más replicados en la red social. Algunos se disfrazan de Galilea, Shanik y Andrea Legarreta, quien también se escucha riéndose de la situación.



Te recomendamos:

Carlos III saluda a sus nuevos súbditos desde Buckingham

Carlos I y Carlos II: quiénes son los antecesores del rey Carlos III

Castillo de Balmoral, el castillo donde la reina Isabel II murió

Esto es lo que te costaría comprar y vivir en una casa de la reina Isabel II