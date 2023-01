El día que Sergio Andrade confesó: "Si me dices adolescentes, sí, me gustan"

Tras la aparición de una nueva denuncia contra Gloria Trevi y Sergio Andrade en Estados Unidos por hechos similares al caso que los llevó a ser capturados en Brasil y llevados a juicio en México, resurgió el escándalo sobre lo que el productor hacía con las adolescentes que prometía lanzar al estrellato. Lo que él mismo confirmó es que sí le gustan las mujeres jóvenes, aunque aseguró que nunca las forzó a nada.

Ocurrió en una entrevista publicada en la revista Chilango en marzo de 2010 y realizada por Mael Vallejo y Aníbal Santiago, titulada 'Andrade, el amoroso'. Los periodistas se encontraron con el productor poco tiempo después de que él salió de prisión y luego de que se instaló en su casa de Cuernavaca con su esposa Sonia Ríos y sus dos hijas, Sophia y Antonia Andrade.

Ahí, Sergio Andrade admitió un poco de los que hizo: "He sido sumamente emocional, romántico y ehhh... Me gusta la gente joven. No niñas. Lo he aclarado toda la vida. Si me dices adolescentes, sí, me gustan. Me gusta la esencia femenina, el romanticismo".

"Otra realidad, y lo digo viéndote a los ojos y lo dije a muchos: nunca estuve con alguien que no quisiera estar conmigo. Punto. Nunca forcé a nadie y espero no hacerlo. Si me dice 'ahí murió', no insisto. Soy muy orgulloso".

Al mencionarle que se refirió de mujeres que no eran mayores de edad, el exmánager de Gloria Trevi trastabilló: "Sí, ehhh, en momentos y traté de, ehhh. En los casos en que era sumamente imperiosa mi realización de ese sentimiento, esteee, me casé como Dios manda. Quería hacer las cosas bien. Entonces, esteee, habría intereses encontrados largos de decir".

"Se sumaron cosas para hacer de Andrade la representación de algo cuando no había tal. Hicieron un símbolo tomando ciertas características, olvidaron otras, agrandaron unas y deformaron otras. Lo entiendo como proceso mediático. La historia la cuentan los vencedores".

Cuando le preguntaron si era consciente de que era un delito estar con menores de edad, Sergio Andrade aseguró que "no estaba consciente, porque las edades del estupro y otros tecnicismos en los estados son muy diferentes. En el DF (ahora CDMX), hay un tope diferente al de "Chihuahua", estado en el que enfrentó a la justicia por una demanda de rapto, violación y corrupción de menores contra Karina Yapor.

Cuando lo increparon por hablar en presente sobre su gusto por adolescentes, Sergio Andrade reaccionó: "No, ¡espérame! Dije 'acepto que me gusta la mujer en general y las adolescentes como parte'. El gusto estético no está reñido con nada. Si dijera 'no me gustan', qué gran hipocresía, ¿no? Puedes decir 'la Venus de Milo tenía bonito cuerpo', pero no por eso la estás manoseando".

En aquel momento Sergio Andrade confirmó que vive de las regalías por sus canciones, "da para comer, pagar rentas, comprar instrumentos y ser feliz".

