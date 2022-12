El día que Leonardo y Andrés García compartieron una misma mujer

En medio de la polémica padre e hijo, descubrimos en investigación especial que, aunque Andrés García ya sacó de la familia a su hijo menor, la relación entre ellos no fue todo el tiempo tirante. Tanto que en 2005, Leonardo hizo lo que muy pocos hijos harían: presentó a su padre una “amiguita”: Lucía Senda, entonces de 28 años.

Ambos visitaron la casa del actor en Miami, Florida. Para añadirle sabor a su aventura, pidieron a un amigo que fotografiara a la joven y a la estrella del cine desbordando pasión. El asunto pudo no haber tenido mayor reperscusión de no ser porque Leonardo ya había tenido sus queveres con ella; era una de las participantes que luchó por ganarse el corazón del entonces jovencísimo actor en el reality show El príncipe azul.

Cuatro años después, en 2009, TVyNovelas los captó en su casa de Coyuca de Benítez, Guerrero, jugueteando y demostrándose cariño luego de una reunión con productores.

Tiempo después, pese al “detalle” de presentarle una “aniguita”, Andrés dijo: “Que se busque otro papá, porque mi hijo no es; él es un hijo de pu...”. En mayo del año pasado, su relación era de nuevo estrecha; festejaron en ese mismo espacio el cumpleaños 80 del galán.

En sí, la relación de Andrés con sus tres hijos reconocidos nunca fue del todo buena, nos confesó en 2007. “Las experiencias que me ha dejado la paternidad son muy malas (risas). La verdad es que cuando los hijos son pequeños, uno cambia, la vida es distinta y se tiene la ilusión de trabajar. En mi caso, me fui desilusionando con el paso del tiempo, con la forma de actuar de ellos. El principio está lleno de ilusión, después te resulta desolador o decepcionante. Hoy en día, ya no se les puede prohibir nada, porque hasta te meten a la cárcel. Entre los derechos de las mujeres, los niños y los delincuentes, estamos confundidos; los únicos que no tienen derechos son los que trabajan y los que pagan impuestos. El huevón, el ratero, los hijos y la mujer. Todo el mundo tiene un ch... de derechos.

