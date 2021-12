El día que Jenni Rivera apoyó desde el cielo a su alumna para ganar 'La Voz'

“Ese día todos tenían a su coach, menos yo”, recuerda Luz María de aquel 16 de diciembre en el que llegó a la final de 'La Voz México' precedida por una tragedia: la muerte de Jenni Rivera, quien era su coach en ese programa.

Una semana antes, Jenni había muerto al desplomarse el avión en el que viajaba de Monterrey a la Ciudad de México precisamente para participar en el programa del 9 de diciembre.

“Lo que hicimos ese domingo que murió Jenni fue que convertimos el programa en un homenaje a ella. No hicimos la semifinal del concurso, sino que le dedicamos nuestras actuaciones”, dice Luz María, quien se había convertido en una amiga de Jenni.

“Me decía ‘mi galla’, y me regaló un libro en el que me escribió una dedicatoria que decía: ‘si yo pude, tú también”.

Una semana después de la muerte de Jenni, se realizó la final de La Voz México, momento que Luz María recuerda como algo muy complicado. “Había muchos sentimientos encontrados porque por un lado se estaba cumpliendo mi sueño de estar en la final pero por otro, estaba la tristeza por lo que le había pasado a Jenni”.

Los otros finalistas estaban acompañados por su coach: Miguel Bosé, Paulina Rubio y Beto Cuevas.

Luz María estaba sola. “Pero yo sabía que Jenni estaba conmigo de alguna manera. Ella me había dado mucha confianza porque igual que yo, ella había vivido esto de que estamos en un género dominado por hombres. Ella me había enseñado que no me rindiera, que las mujeres también podíamos conseguir lo que queremos. Y eso pasó en la final”.

Efectivamente, Luz María ganó la final de 'La Voz México'. Después de eso, se ha dedicado a poner en práctica lo que aprendió de Jenni Rivera y actualmente participa en un movimiento de mujeres cantantes de regional mexicano.